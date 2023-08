Slovenski pivovarji s projektom BeerPass do večje uveljavitve in prepoznavnosti

7.8.2023 | 08:30

V petek v Brežicah (Foto: GZS)

Tatjana Zagorc

Andrej Sluga

Brežice - Združenje slovenskih pivovarn, ki združuje industrijske in male pivovarje, je ob mednarodnem dnevu piva v brežiški pivovarni Reset predstavilo pivski potni list BeerPass. Projekt ima izrazito turistično noto, z njim se želijo povezati, okrepiti tržni položaj in svojo prepoznavnost. Tujcem želijo Slovenijo predstaviti tudi kot deželo piva.

Kljub temu da je pivo pomemben del slovenske gastronomske in turistične ponudbe, želijo s projektom pivskega potnega lista vlogo te pijače v slovenskem turizmu še okrepiti, je povedal predsednik Združenja slovenskih pivovarn pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Andrej Sluga.

Uporabnikom želijo približati tudi odgovorno uživanje alkoholnih pijač, okrepiti kulturo pitja piva ter jih hkrati seznaniti s ključnimi turističnimi znamenitostmi.

Gre sicer za svojevrsten vodič, ki potrošnike vodi do 15 pivovarn oz. tovrstnih ponudnikov po državi in jim omogoča spoznavanje z različnimi vrstami piva. V projekt so vključili tudi nagradno igro, izžrebance pa bodo nagradili z večjimi količinami piva, je še dodal Sluga.

Po besedah direktorice Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS Tatjane Zagorc sicer slovenski pivovarji, pri katerih le dva odstotka prodaje pripadata majhnim pivovarnam, sledijo pivovarskim razvojnim smernicam, širijo ponudbo in krepijo kakovost svojih izdelkov.

To je, kot je ocenila, razvidno tudi iz poslovnih podatkov, po katerih je v Sloveniji lani delovalo 99 pivovarn z nekaj več kot 620 zaposlenimi. Dodana vrednost je v omenjeni dejavnosti lani znašala 70 milijonov evrov, dodana vrednost na zaposlenega pa je dosegla nekaj manj kot 113.000 evrov.

Slovenski pivovarji so sicer lani proizvedli 2,2 milijona hektolitrov piva. V Sloveniji ji bilo lani popitega ali drugače porabljenega 1,6 milijona hektolitra piva, poraba na prebivalca pa je dosegla 76 litrov. V maloprodaji so prodali 67 odstotkov piva, v gostinstvu pa preostanek s 33 odstotki, je navedla direktorica omenjene zbornice.

Pri projektu BeerPass se je povezalo 15 slovenskih pivovarjev. Gre za pivovarne oz. znamke Clef, Crazy Duck, Green Gold, Lobik, Loo-blah-nah, Maister, Pivovarna Maribor, Reservoir Dogs, Reset, Tektonik, Time, Pivovarna Union, Vizir, Zajc ter Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

Mednarodni dan piva od leta 2017 praznujemo vsak prvi petek avgusta.

STA; M. K.