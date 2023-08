Gredo drugam - Trebnje izstopa iz skupne uprave

Mateja Povhe (Foto: R. N., arhiv DL)

Trebnje - S prihodnjim letom v Skupni občinski upravi Občin Dolenjske (SOU OD) ne bo več Občine Trebnje. Občinski svet je na junijski seji potrdil predlog o izstopu iz tega organa, v katerega so vključene še občine Novo mesto, Straža, Mirna in Mokronog - Trebelno. Trebnje po novem načrtuje pridružitev skupni občinski upravi občin Litija, Šmartno pri Litiji, Šentrupert in Dol pri Ljubljani.

Občina Trebnje s prihodnjim letom ne bo več v SOU OD – Točka o izstopu iz skupne uprave komaj obstala na dnevnem redu – Po ocenah županje bo občina s priključitvijo novi skupni upravi prihranila – MO Novo mesto izstop Občine Trebnje presenetil

Rok Nose