Pomoč helikopterja

6.8.2023 | 18:30

Današnja pomoč helikopterja in gasilcev pri Sevnici (Foto: PGD Sevnica)

PGD Sevnica

PGD Sevnica

PGD Sevnica

Centra za obveščanje Brežice in Novo mesto te dni seveda ne beležita le klice v zvezi s poplavami, pač pa, kot ostale dni, tudi vse ostale pozive na pomoč.

Današnja nedelja je bila, v primerjavi z minulimi dnevi, razmeroma mirna.

POSAVJE

Poplave

Gasilci prostovoljnih gasilskih društev so črpali vodo iz poplavljenih objektov ob Savi in Krki.

Razmere pa so, kot smo poročali in kot pravijo v posavskih občinah, pod nadzorom in obvladljive.

Tehnična in druga pomoč

Ob 11.23 je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor iz ZD Sevnica, prepeljal obolelo osebo v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

Ob 12.16 se je na Cesti na grad v Sevnici sprožil zemeljski plaz. Gasilci PGD Sevnica so opravili pregled, posredovanje ni bilo potrebno. Obveščene so bile pristojne službe.

DOLENJSKA

Prometna nesreča

Ob 14.00 je pri naselju Dole, občina Metlika, osebno vozilo zapeljalo s ceste na brežino. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa in vlečni službi pri nalaganju vozila. Poškodovanih ni bilo.

Poplave

Ob 14.54 so v Pehanijevi ulici v Trebnjem gasilci PGD Trebnje iz pritličja in kleti stanovanjske hiše v gradnji izčrpali 70 kubičnih metrov vode.

Ob 15.58 se je pri naselju Potok, občina Straža, zaradi narasle reke Krke pod mostom zagozdilo večje drevo. Gasilci PGD Vavta vas so ga s tehničnim posegom odstranili.

M. K.