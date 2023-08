FOTO: Blato, znoj in solze

6.8.2023 | 17:45

PGD Kamence

PGD Velike Poljane

''Naslov avtobiografije Beara Gryllsa, s katerim se lahko poistoveti marsikateri Slovenec,'' so zapisali na FB strani PGD Kamence. Tudi gasilci tega društva so bili namreč del konvoja, ki je včeraj, kot smo poročali, z Dolenjske krenil na pomoč najbolj prizadetim krajem.

Zapis se nadaljuje: ''To smo na lastne oči videli tudi člani PGD Kamence, ko smo včeraj, 5.8.2023, pomagali prebivalcem Koroške. Na pot smo se odpravili z ostalimi društvi iz Novega mesta in širše okolice. Delovali smo na področju poslovne cone Dravograd v bližini Šentjanža pri Dravogradu, kjer smo pomagali pri čiščenju skladišč in prečrpavanju vode. Našo enoto smo sestavljali 4 člani PGD Kamence in 4 člani PGD Šmihel pri NM.

Hvala domačinom, ki so kljub težkim razmeram skrbeli, da smo imeli dovolj hrane in pijače ter domačemu društvu PGD Šentjanž pri Dravogradu.

Vsem na prizadetih območjih sporočamo, da jim stojimo ob strani in jim želimo obilo moči pri okrevanju in sanaciji.''

To je le delček čustvenih zapisov na družabnih omrežjih te dni.

Več fotografij gasilcev naše regije (tudi iz Bele krajine in drugod), ki srčno pomagajo ljudem sredi tragedije, je spodaj v fotogaleriji.

V podpisu vsake je razvidno, iz katerega PGD prihaja. Veliko jih je še ...

