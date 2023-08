Opozorilo pred nevihtami z nalivi in vetrom; na okljuku Krke ni hudega

6.8.2023 | 11:40

Seveda je narasla Krka tudi v Novem mestu, ampak velikokrat je bilo veliko huje. Na srečo. Danes na Loki (Foto: I. Vidmar); fotografije še v fotogaleriji

Povsem drugače denimo na Prevaljah (Foto: FB Matic Tasič) ...

... v Dravogradu (Foto: kabinet župana) ...

... in v povsem opustošeni Črni na Koroškem, kamor so se prebili vojaki ... (neurje.si)

Domžale, Kamniška Bistrica (meteoinfo slovenija)

Kamp Menina (neurje.si)

Agencija RS za okolje (Arso) je za danes popoldne za vso državo izdala oranžno opozorilo pred nevihtami in obilnimi padavinami. Popoldne bo državo od severozahoda prešla nevihtna linija z možnimi kratkotrajnimi nalivi in močnejšimi sunki vetra.

Možno je hitro naraščanje hudourniških vodotokov in manjših rek. Poplavlja lahko tudi padavinska in zaledna voda.

Predvsem na Primorskem pričakujejo tudi nevihte z manjšo točo. Ob morju bodo močnejši sunki severnega vetra.

Zvečer se bo ozračje umirilo, dež bo povsod ponehal.

V Slovenijo prihaja pomoč iz tujine

Iz Poljske so davi odpotovali prvi tovornjaki s humanitarno pomočjo za Slovenijo, je danes sporočilo poljsko veleposlaništvo v Sloveniji. Na Slovensko karitas se je medtem že obrnila Caritas Avstrija, ki je ponudila finančno pomoč ob poplavah. Pomagali pa so tudi številni Slovenci, ki živijo v tujini, so še pojasnili pri Slovenski karitas

"Prostovoljci iz Poljske že pomagajo na terenu," je na omrežju X, nekdanjem Twitterju, še zapisalo poljsko veleposlaništvo v Sloveniji.

Slovenska karitas poleg pomoči Caritas Avstrije v prihodnjem tednu pričakuje tudi pomoč drugih članic mreže Caritas Evropa. Finančno pomoč so doslej prispevali nekateri Slovenci, ki živijo v tujini. Slovenske skupnosti v tujini, med drugim tudi v Kanadi in na Finskem, pa so že začele z zbiranjem materialnih sredstev.

"Iskreno smo veseli za solidarnost iz tujine, da vsaj malo olajšamo trpljenje številnim slovenskim družinam prizadetim v poplavah, da bodo lažje popravili nastalo škodo in si uredili svoje domove. Podpora mreže Caritas in Slovencev po svetu v teh težkih časih je neprecenljiva," je še sporočila Slovenska karitas.

V odzivu na katastrofalne poplave, ki so prizadele večji del države, so pomoč doslej ponudile tudi Hrvaška, Madžarska in Črna gora. Predsednik vlade Robert Golob je sicer v petek sporočil, da se Slovenija sooča z najhujšo naravno ujmo v zgodovini države, škoda pa bo verjetno presegla 500 milijonov evrov.

Zaprte in neprevozne ostajajo številne ceste

Na Koroškem, Štajerskem, v Zasavju, osrednji Sloveniji po neurju ostajajo zaprte številne ceste. Na prometno-informacijskem centru opozarjajo, da se razmere ves čas spreminjajo. Voznike pozivajo, naj upoštevajo navodila dežurnih služb in ne vozijo na poplavljena območja ali na zaprte ceste.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra so zaprte ceste Maribor-Dravograd, Dravograd-Slovenj Gradec, Ravne-Dravograd in Dravograd-Libeliče. Neprevozna je cesta od Mežice in od Šoštanja proti Črni na Koroškem. Zaprta ostaja tudi cesta Ljubno-Solčava.

Cesta Celje-Laško-Šmarjeta je zaprta le še v Laškem od bencinskega servisa dalje proti Šmarjeti. Popolna zapora pa je na cestah Laško-Zidani Most-Radeče ter Ljubljana-Litija-Zagorje-Hrastnik-Zidani Most.

Prav tako so zaprte ceste Žiri-Rovte, Dobrova-Polhov Gradec-Ljubljanica, ceste od Kamnika proti Kamniški Bistrici in proti Gornjem Gradu, Preddvor-Jezerski vrh in Begunje-Tržič.

Zaprti so tudi deli železniških prog. Ponekod zaradi zaprtih cest ni mogoč niti nadomestni avtobusni prevoz.

Kot na spletni strani navajajo Slovenske železnice, so med drugim zaprte proge Jesenice-Most na Soči, Celje-Velenje, Ruše-Pliberk, Litija-Sava-Litija. Ker so na teh območjih zaprte tudi ceste, pa nadomestnega prevoza z avtobusi ni.

