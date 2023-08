Sava upada, Krka se bo ustalila; zdaj grozijo zemeljski plazovi po vsej državi

6.8.2023 | 08:15

Marsikje stebre mostov rešujejo naplavin, tudi ob kostanjeviškem južnem mostu. (Foto: Ž. Š) - več fotografij spodaj v fotogaleriji

Evakuirani turisti v brežiški športni dvorani (Foto: Občina Brežice)

Krka in Sava v spodnjem toku še vedno poplavljata, predvsem ob sotočju, a noč ni prinesla poslabšanja. Še vedno je najhuje v Krški vasi in Ločah, tudi to noč je nekaj gostov kampa Term Čatež zaradi narasle podtalnice noč preživelo v brežiški telovadnici. Tam je dežurstvo prevzelo Območno združenje Rdečega križa Brežice. Velik delo od 2.000 evakuiranih turistov se je sicer že vrnil v kamp ali nadaljeval pot domov.

Pretok Krke se bo v naslednjih urah ustalil tudi v spodnjem toku, Sava pa na tem odseku že upada.

Gasilci na terenu odstranjujejo naplavine, da ne bi te povzročile večje škode.

Na Brežiškem največ težav povzroča podtalnica

To sicer prečrpavajo, potrebujejo pa več močnejših črpalk, je povedal brežiški župan Ivan Molan.

Precej podtalnice se je nabralo v Termah Čatež, v Krški vasi pa je ta zalila več hišnih kleti in kmetijsko-gospodarskih objektov.

Primanjkuje jim sicer črpalk. Če jih od uprave za zaščito in reševanje ne bodo dobili, lahko samo čakajo, da se bosta gladini Save in Krke toliko znižali, da bo podtalna voda odtekla sama.

V Termah Čatež se podtalnica v plitvih jezercih nabira na območju kampa in na hotelskih dvoriščih. V Krški vasi pa se je Krkin tok umiril, tako da tamkajšnji rečni nasipi niso več na udaru, je dodal župan.

Nevarnosti, ki bi ogrožala človeška življenja ni več nikjer, splošno stanje je sicer stabilno in obvladljivo. Občutno znižanje Savine gladine pa lahko pričakujejo v dnevu ali dveh, je še ocenil Molan.

Danes bo sprva večinoma oblačno, sredi dneva se bo oblačnost trgala. Občasno bodo še krajevne padavine. Popoldne bo Slovenijo od severozahoda prešel pas ploh in neviht, ki bodo lahko tudi močnejše. Prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Kot je povedal meteorolog Blaž Šter, lahko pride tudi do nalivov, sunkov vetra in manjše toče, je pa verjetnost za te pojave večja na Primorskem. Zvečer se bo ozračje umirilo, dež bo povsod ponehal.

Geološki zavod opozarja pred povečano verjetnostjo zemeljskih plazov po državi

Geološki zavod Slovenije zaradi velike namočenosti tal opozarja na povečano verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov po celotni državi. Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih, še posebej pa na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode.

Posebej naj bodo pozorni tudi na vlažne madeže, prepustnost cevi in stranišč v hiši ter na območja povečane vlažnosti in zastajanja vode na zemljišču. V primeru pojava razpok, posedanja ali zdrsov zemljine naj se posvetujejo s strokovnjakom in obvestijo občino.

Redno pa naj lastniki pregledujejo tudi strma pobočja in naj bodo pozorni na pojave odlomov kamninskih blokov. Skrbno naj pregledajo tudi bazene in ribnike, ter jih popravijo, če puščajo, so še navedli na geološkem zavodu.

Na geološkem zavodu lastnikom objektov na nestabilnih tleh odsvetujejo zasuvanje ali spreminjanje poti jarkov in odtočnih poti. Lastniki naj preprečijo zbiranje in zastajanje večjih količin vode na enem mestu in ne dovolijo, da bi njihove težave z vodo ali tlemi moral reševati sosed, so navedli.

Pobočij lastniki ne smejo preoblikovati brez obvestila oz. dovoljenja lokalnih oblasti, prav tako naj ne odstranjujejo vegetacije s pobočij, ne da bi jo nadomestili s ponovno zasaditvijo.

Ob tem pozivajo k rednemu pregledovanju strešnih odtokov in žlebov, ter skrbi da so očiščeni in pretočni. Redno naj lastniki pregledujejo in čistijo tudi odtočne jaške. V času obilnih in dolgotrajnih padavin pa naj bodo pozorni na kazalce nastanka zdrsov zemeljske mase, so dodali.

V primeru pojava sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu naj lastniki pokličejo na številko 112.

DOLENJSKA

Novomeški center za obveščanje o včerajšnjih popoldanskih in večernih posredovanjih:

Ob 17.50 se je v naselju Potok, občina Straža, drevje zagozdilo pod lesenim mostom na reki Krki. Gasilci PGD Vavta vas so naplavine razžagali in s tehničnim posegom odstranili.

Ob 18.00 je v ulici Trg v Mirni Peči, narasla voda potoka Temenica ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Mirna Peč so objekt zavarovali s protipoplavnimi vrečami.

Ob 18.29 je v ulici Dolga vas v Žužemberku narasla voda reke Krke ogrožala gostinski objekt in okoliške objekte. Gasilci PGD Žužemberk, Dvor in Hinje so objekte zavarovali s protipoplavnimi vrečami.

Pogorel zapuščen avto

Ob 20.37 je na Smuški cesti v Semiču ob cesti gorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci PGD Semič so zavarovali kraj dogodka in pogasili ogenj. Vozilo je v celoti uničeno.

M. K.

