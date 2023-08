FOTO: Jože zaskrbljeno opazuje vodo, ki vse bolj obliva njihovo hišo

5.8.2023 | 16:40

Jože Smrekar iz Zaloga pri Škocjanu zaskrbljen ob pogledu na deročo reko Raduljo, ki vse bolj obliva njihovo hišo.

Gladina voda se viša pod škocjanskim mostom, prinaša tudi drevje, veje ...

Labodi na Krki se ne dajo motiti slabemu vremenu ...

Ribič ob reki Krki v Dobravi pri Škocjanu

Otočec, Radovlja, Škocjan, Dobrava pri Škocjanu - Med mnogimi, ki jih danes tudi v dolenjskem koncu skrbi naraščajoča voda, je tudi Jože Smrekar iz Zaloga pri Škocjanu, ki smo ga popoldne ujeli v naš foto objektiv, ko je hodil okrog stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja ter opazoval, kako se dviga reka Radulja. Ta teče pod cesto mimo njihove hiše in prišla je že skoraj do vrha. Je že zelo blizu tudi hleva oz. na dvorišču.

»Imam marker ob hiši in gledam, kako voda narašča. Upam, da se uresničijo vremenske napovedi in neha deževati, ker je vse skupaj že strašljivo. Naša hiša, kjer je včasih stal mlin, je najbolj v nevarnosti v tej vasi in škocjanski gasilci so nas že včeraj obiskali in opozorili ter nam dostavili kar nekaj vrečk s peskom, da se zaščitimo, če bo treba. Res lepo od njih,« pripoveduje Jože in doda, da je bilo zdaj nekaj let mirno, a če ga spomin ne vara, so bile poplave v letu 2010 in 2013 tudi hude in so prizadele tudi njihovo domačijo. Presodi, da je zdaj voda pri njih globoka okrog tri metre, tudi jez je prekrila.

Na Otočcu odstranili drevo iz Krke. Voda do cest, prekrila travnike, polja ...

Še marsikje drugod po naših krajih je danes pogled na pokrajino prav žalosten. Voda je narasla marsikje do cest, prekrila je travnike in polja. Pri marsikateri hiši je bilo opaziti vreče peske za zaščito.

Delavci CGP in gasilci pri odstranjevanju nanešenega hloda iz reke Krke pri gradu Otočec.

Krka se razliva

Naraščajoča reka Krka je ob našem obhodu po dolenjskih občinah ravno pri gradu Otočec prinesla debelo drevo, ki bi lesen most lahko poškodovalo. A to so preprečili pridni gasilci in delavci CGP, ki so deblo hitro obžagali in ga ostranili.

Tudi Radovlja pri Šmarjeti in konec proti Zburam je bil zelo v vodi, a ceste so v glavnem prevozne. V Škocjanu je Radulja že visoko pod mostom, nanesla je nekaj drevja in odpadkov, cesta v vas Zavinek, znan po vsakoletni božični okrasitvi, pa je bila že poplavljena, čeprav je kak domačin kljub opozorilu na cesti še pohitel domov.

V Dobravi pri Škocjanu je bilo na mestu vsakokratnih poplav vode manj, se je pa Krka razlila okrog cerkvice sv. Nikolaja in pokopališča na Otoku pri Dobravi.

V galeriji je nekaj foto utrinkov današnjega popoldanskega stanja ob reki Krki in Radulji v novomeški, šmarješki in škocjanski občini.

Besedilo in foto: L. Markelj

