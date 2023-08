Kostanjevičani niso več v skrbeh, gasilci sploh niso posredovali

5.8.2023 | 14:30

Če kje pomoč domačih gasilcev ni potrebna, ne pomeni, da ti stojijo križem rok. Tako so se včeraj zvečer in danes zjutraj številni konvoji gasilskih društev odpravili na prizadeta in poplavljena območja po Sloveniji. Na fotografijah so gasilska vozila z Dolenjske. (Foto: MeteoinfoSlovenija)

Kostanjevica na Krki - Kostanjeviški župan Robert Zagorc nam je okoli 13. ure povedal, da Krka v dolenjskih Benetkah narašča le še približno 6 cm na uro, kar kaže, da se reka umirja in se ne bodo ponovile katastrofalne poplave, kot v letih 2010 in 2014.

»Zjutraj, ob pol petih, ko je naraščala Krka celo po 20 cm na uro, smo spremljali razmere z zaskrbljenostjo. Aktiviran je bil tudi Štab Civilne zaščite Občine Kostanjevica na Krki in gasilci, kot je to že običajno ob takih dogodkih.

Opozorili smo prebivalce otoka in okolice v neposredni bližini reke Krke in ostalih vodotokov, da naj ravnajo samozaščitno, preventivno in iz vseh pritličnih prostorov umaknejo vrednejše predmete.

A k sreči, navkljub hitremu naraščanju v jutranjih urah, do poplavljanja ni prišlo. Zato gasilcem ni bilo potrebno intervenirati,« je povedal župan.

Še vedno pa je pravi naslov za vse, ki bi morebiti potrebovali pomoč ali protipoplavne vreče, poveljnik CZ, Miro Drobnič (GSM 041 396 288).

P. P.