Stopnja opozorila znižana na rumeno, skrbi sotočje Krke in Save

5.8.2023 | 11:25

Tochka bar pri Brežicah še za kakšen meter bolj pod vodo kot sinoči. (Foto: Franc Šavrič, spodaj pod tekstom tudi njegov videozapis)

Otočec danes ob 10. uri (Foto: FB PKD)

Količina padavin se počasi zmanjšuje, zato je Agencija RS za okolje (Arso) stopnjo opozorila znižala na rumeno. Umirjati so se začele tudi hidrološke razmere z izjemo spodnje Save, kjer največ težav pričakujejo na sotočju Krke in Save. V nedeljo popoldne se obetajo nevihte, ki pa naj ne bi prinesle večjih dodatnih količin dežja.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal meteorolog z Arsa Brane Gregorčič, so v zadnjih urah namerili manj dežja. "Če smo včeraj čez dan v 12 urah namerili od 30 do 90 litrov dežja na kvadratni meter, smo ga v minuli noči prav tako v 12 urah namerili le še od 20 do 50 litrov. Danes čez dan ga pričakujemo nekje od 15 do 30, v prihodnji noči pa bo predvsem na vzhodu pričakovana količina dežja nekje med pet in 15 litrov na kvadratni meter," je pojasnil.

V nedeljo popoldne bo državo od zahoda dosegla hladna fronta, ki bo prinesla možnost neviht. Najhuje bo predvidoma na Primorskem, kjer je možna tudi toča. V noči na ponedeljek se bo ozračje nato umirilo, v nadaljevanju prihodnjega tedna pa kaže na sočno in stabilno vreme.

Številne reke ostajajo razlite, a se razmere ne poslabšujejo več tako drastično, je pojasnil hidrolog Janez Polajnar z Arsa. Zaradi nočnega deževja so nekatere reke v osrednji, zahodni in severni Sloveniji še porasle, a v manjšem obsegu, bodo pa zato začele upadati pozneje.

Poslabšujejo pa se razmere v spodnjem toku Save, kjer je pretok trenutno 1600 kubičnih metrov na sekundo. Čez dan se bo še nekoliko povečal, saj bo večjo količino vode prispevala tudi naraščajoča Krka. Največ težav zato pričakujejo na sotočju Krke in Save, zlasti na območju Krške vasi z okolico. Tam bodo poplavne razmere resne predivoma do nedelje popoldne.

Savinja še vedno poplavlja, vendar ne narašča več. Poplavlja tudi Drava, ki pa ima zdaj stabilen pretok, je povedal Polajnar. "Pretok Mure je 1300 kubičnih metrov na sekundo, kar pomeni, da je na robu protipoplavnih nasipov, a se zaenkrat ne razliva," je dejal.

V drugih delih države pričakujejo postopno umirjanje hidroloških razmer ter počasno upadanje in odtekanje poplavne vode v reke. "V nedeljo bo večina rek še naprej upadala. Izjema so spodnji tokovi večjih rek, kot so Sava, Drava in Mura," je dejal.

Ob nevihtah, ki jih pričakujejo v nedeljo popoldne, niso izključeni narasli vodotoki v zahodni in osrednji Sloveniji, a bodo nevihte hitro prešle državo, zato večjih težav najverjetneje ne bo, je dodal.

"Kar se tiče voda, zaenkrat še nimamo povratnih informacij, kakšno je stanje na terenu," pa je dejala direktorica direkcije za vode Neža Kodre. Pri tem je opozorila, da je stanje kritično na območju Spodnje in Zgornje Savinjske doline. Kritično je v občinah Razkrižje in Ljutomer, kjer so z interventnimi ukrepi preprečili večjo škodo.

"Kar se tiče Mure, bodo vodarji danes skupaj s civilno zaščito aktivirali suhe zadrževalnike tako na slovenski kot na madžarski strani," je še dodala.

Glede na to, da so bile v minulih urah izvedene številne evakuacije, tudi turistov v Termah Čatež, je poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan pozval k upoštevanju priporočil.

Skupna številka evakuiranih za zdaj še ni znana. Šestan ocenjuje, da gre za več tisoč ljudi. "Samo v Rečici ob Savinji so zvečer s hrano in nastanitvenimi zmogljivosti oskrbeli tisoč ljudi, predvsem turistov. 650 tujcev so nastanili v Trbovljah in okolici zaradi zapor in ujetja na avtocesti. Ti so že odšli domov. Trenutno pa s helikopterjem rešujejo tudi nosečnico," je dodal.

Opozoril je, da je Črna na Koroškem še vedno popolnoma odrezana. "Tam se bo pojavila težava pri oskrbi z raznoraznimi artikli, tudi s kruhom, vodo in mlekom. Trenutno se preverja stanje v občini in ugotavlja, kaj najbolj potrebujejo," je dejal in dodal, da se s podobnimi težavami soočajo tudi od Ljubnega navzgor.

Šestan je potrdil, da mostu v Lučah ni odneslo. Ne glede na to pa bo treba po njegovih besedah, ko bo to dopuščalo stanje voda, pregledati vse mostove, kar bo terjalo omejitve ali prepoved prometa. Že danes so si nekatere mostove ogledali strokovnjaki, na več lokacijah pa razmišljajo o postavitvi začasnih mostov.

Civilna zaščita sicer pomaga tudi številnim elektro podjetjem in Telekomu Slovenije, predvsem v Zgornji Savinjski dolini, je še dodal.

Glede ponudb ljudi, ki bi lahko pomagali pri nastanitvah ljudi, je dejal, da lahko svojo ponudbo pošljejo na spletni naslov uprave za zaščito in reševanje podpora@urszr.si. Vse ponudbe bodo evidentirali in jih po potrebi uporabili.

Glede morebitne pomoči posameznikov na terenu pa je pojasnil, da morajo biti ljudje ustrezno usposobljeni in zavarovani. Če pa bodo potrebovali pomoč v akcijah, kjer bi lahko sodelovali običajni posamezniki, bodo to sporočili.

STA; M. K.