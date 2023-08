FOTO: Priprave na najhujše; sirene so se oglasile, zapornice so dvignjene; Tochka bara ni več

4.8.2023 | 18:00

Pribljubljeno zbirališče ob Savi pri Velikih Malencah je še pred prihodom največjih vod opustošeno ... Več fotografij spodaj v fotogaleriji.

PGD Mostec polni protipoplavne vreče.

Malo pred pol peto so se v krški in brežiški občini oglasile sirene - tako so prebivalce obvestili, da je HESS, družba, ki upravlja hidroelektrarne na spodnji Savi, odprla zapornice na visokovodnem razbremenilniku na Vrbini. Vse na njegovem prelivnem območju so že pred tem, kot smo poročali, pozvali, da se preventivno umaknejo. Na območje, ki bo lahko zalito z vodo, pa naj do nadaljnjega ne vstopajo.

Varna in nevarna območja so označena z opozorilnimi tablami ter s svetlobnimi signali. Omenjeni ukrep z odprtjem vodnega zadrževalnika na krško-brežiškem polju so sicer uporabili prvič od izgradnje hidroelektrarne Brežice.

Ljudje se pripravljajo na najhujše. Na fotografijah med drugim vidimo, kako gasilci PGD Mostec polnijo vreče s peskom in mivko, ker pričakujejo, da se bo Sava razlila preko nasipa. (foto: Andrej Pinterič)

Stanje ob Savi je popoldne slikal tudi Franc Šavrič in med drugim zabeležil razdejanje v Tochka baru, priljubljenem lokalu Brežičanov in okolišanov, ter reko okoli hidroelektrarne ... (foto: Franc Šavrič)

Tudi Hrvaška v pripravljenosti na prihod obilnih padavin

Na Hrvaškem se danes pripravljajo na prihod nevihtnega vremena in poplavnega vala iz Slovenije, rdeči alarm so izdali za gospiško in reško regijo, z območja slednje pa že poročajo o poplavah. Veljajo vremenski alarmi tudi za preostanek države; za zagrebško, splitsko in karlovško je v veljavi oranžno opozorilo, drugod pa rumeno.

Nevihtno vreme na Jadranu že povzroča preglavice. Mediji poročajo o poplavljanju v Opatiji, Vodnjanu in na Reki, promet pa je otežen tudi v tunelu Učka, kjer na vozila iz stropa lije voda. Ob močnem vetru je omejen tudi zračni promet.

Reka Sava je medtem izrazito narasla v Zagrebu, kjer pa imajo za takšne primere pripravljen sistem kanalov, namenjen preusmerjanju poplavnega vala. Vrhunec tega bo po napovedih hrvaško prestolnico, ki še okreva po nedavnem hudem neurju, dosegel ponoči.

Skrbi povzroča tudi visok vodostaj Mura in Drave, zaradi česar so hrvaške hidroelektrarne začele preventivno prazniti nekatera akumulacijska jezera.

Na nevarnost prihajajočega neurja svarijo tudi pristojni v Bosni in Hercegovini ter Črni gori

M. K.

Galerija