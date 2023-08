Po državi tulijo sirene; rdeči alarm tudi za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje - najhuje za nas šele prihaja

4.8.2023 | 11:30

V Škofji Loki ljudi iz poplavljenih hiš rešujejo tudi z vojaškim helikopterjem. (Foto: Slovenska vojska)

Medtem ko celotni sever Slovenije že od noči pod vodo, se je rdeči alarm prižgal tudi za naš del države.

Na tisoče ljudi je že brez elektrike, mnogi so ujetih v hišah, zaprte so železniške proge, ceste, avtoceste, zalite hiše in javne ustanove, veliko krajev je odrezanih od sveta, marsikje je potrebno pitno vodo prekuhavati ...

Aktiviran načrt Vihra

Razmere v Kamniku denimo spremlja tudi minister za obrambo Marjan Šarec. V izjavi za medije je med drugim dejal, da se sestaja štab republiške civilne zaščite, kjer se bodo odločili o nadaljnjih korakih. Razmere so resne, je opozoril, na terenu je vojska, aktiviran je tudi akcijski načrt Vihra.

Gasilci, civilna zaščita in vojaki imajo sicer nemalo težav z dostopom do prizadetih območij, saj so ceste marsikje poplavljene ali neprevozne zaradi plazov.

Šarec ob tem poziva ljudi, naj ne hodijo ali vozijo v vodo, saj imajo potem reševalne ekipe več dela s tem, da rešujejo iz vode ljudi, ki tam obtičijo.

Na območju občine Kamnik sicer v današnjih poplavah beležijo tudi eno smrtno žrtev, a podrobnosti o okoliščinah dogodka Šarec še nima.

"Razmere so izjemno zapletene zato na tem mestu pozivam vse, ki nimate nujnih poti, da ostanete doma ter se ne vozite naokoli," je še dodal.

Minister je povedal še, da je trenutno aktiviranih okoli 250 pripadnikov Slovenske vojske, aktiviran pa je bil akcijski načrt Vihra. Načrt predvideva aktivacijo sil Slovenske vojske v primeru naravnih nesreč večjega obsega in zagotavlja pomoč vojakov Slovenske vojske sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Obetajo hude ure tudi za našo regijo

''V naslednjih 24 urah v večjem delu države pričakujemo še od 40 do 80 mm dežja, krajevno predvsem v južni in jugovzhodni Sloveniji od 100 do 150 mm, zato smo rdeče obarvali tudi jugovzhodni del Slovenije,'' napovedujejo na Arsu.

