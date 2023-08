Vozniške ni imel, pihati ni hotel; pijan v ograjo

4.8.2023 | 11:20

Simbolna slika (Foto: arhiv; PUNM)

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa v Mrtvicah včeraj okoli 16. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da gre za 30-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes med drugim poročjao s PU Novo mesto.

Pijan trčil v ograjo

Včeraj okoli 17. ure se je v naselju Rašica zgodila prometna nesreča, pa poročajo s PU Ljubljana - voznik osebnega vozila je zaradi prevelike hitrosti zapeljal s ceste in trčil v odbojno ograjo. Pri tem se je lažje telesno poškodoval. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal 0.69 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Vlomi in tatvine

V kraju Kamni Potok na območju PP Trebnje je v noči na četrtek nekdo vlomil v delavnico in ukradel kotni brusilnik, vrtalnik in dve posodi z gorivom. Lastnika je oškodoval za okoli 1.000 evrov.

Na Otočcu je med 2. 8. in 3. 8. neznanec vlomil v pomožni objekt in ukradel motokultivator in kosilnico.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Bukošek, Mihalovec, Slovenska vas, Jesenice na Dolenjskem, Mostec, Župelevec, Podgračeno) prijeli 70 državljanov Afganistana, 58 državljanov Maroka, 28 državljanov Pakistana, 16 državljanov Bangladeša, devet državljanov Indije, osem državljanov Kitajske, pet državljanov Iraka ter po enega državljana Nepala, Alžirije, Turčije in Sudana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 76. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 239 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Krškem zasegli avtomobil vozniku, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru. Obravnavali so sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.