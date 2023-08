V Kostanjevici na Krki prenavljajo mostove; protipoplavna zaščita padla v vodo

4.8.2023 | 10:50

Plečnikov tercijalski most je zob časa preveč načel ...

... južni kostanjeviški most pa je že dočakal obnovo in so ga lani oktobra odprli. Zdaj je torej na vrsti severni most. (Fotografiji: arhiv DL)

Kostanjevica na Krki - V Kostanjevici na Krki, kjer so lani porušili dotrajani južni mestni leseni most prek Krke in nato po stari zasnovi zgradili nadomestnega, se nameravajo v jeseni lotiti še prenove drugega mestnega oz. severnega mosta. Naložba bo stala nekaj manj kot 750.000 evrov, 200.000 evrov bo zanjo prispevalo ministrstvo za kulturo. Razliko bo pokrila občina.

Ob ugodnih vremenskih in hidroloških pogojih naj bi nadomestni severni most zgradili do poletja prihodnje leto, je povedal kostanjeviški župan Robert Zagorc.

Pred približno pol stoletja zgrajeni spomeniško zaščiteni most, ki ga je močno načel čas, bodo najprej porušili. V rečno strugo bodo zabili nove mostne pilote in na njih namestili novo mostno konstrukcijo, ki se bo držala tradicionalne oblike svojih predhodnikov.

Severni kostanjeviški most je sicer meter daljši od južnega mostu. Zanj so predvideli nekaj več kot 120 kubičnih metrov hrastovine in 15 kubičnih metrov smrekovega lesa. Pilote bodo zabili kombinirano z betonom, to pa naj bi olajšalo morebitno kasnejšo menjavo načetih ali kako drugače poškodovanih lesenih delov.

Pogodbo za prenovo so konec junija podpisali s sevniškim gradbenim podjetjem Rafael, ministrstvo za kulturo pa jim je nedavno odobrilo omenjneo sofinanciranje, je dodal župan.

Zagorc je pristavil, da se nameravajo Kostanjevičani po končanju prenove severnega mestnega mosta, predvidoma konec prihodnjega leta, lotiti še prenove t. i. malega oz. tercijalskega mosta prek Krke, ki je namenjen le pešcem in kolesarjem.

Gre za most, ki ga naj bi ga prvotno zgradili po zamisli arhitekta Jože Plečnika, ki je prijateljeval s Kostanjevičanko Emilijo Fon. Zgradili so ga po drugi svetovni vojni in ga pred približno 30 leti v celoti prenovili. Zaradi nagnitih pilotov in udrtja so most decembra lani popolnoma zaprli in odtlej čaka prenove.

Občina zanjo že pripravlja potrebno dokumentacijo. Za sofinanciranje te predvidoma 350.000 evrov vredne naložbe so se prijavili na razpis ministrstva za kulturo. Gradnjo nadomestnega malega mosta naj bi po županovih besedah začeli v drugi polovici prihodnjega ali v prvi polovici leta 2025.

Projekta protipoplavne zaščite za mestni otok ne bo

Ob robu pogovora glede prenove kostanjeviških mostov se je Zagorc dotaknil še lani zavrnjenega predloga protipoplavne zaščite za mestni otok, za katerega je imela Direkcija RS za vode iz kohezijskega sklada zagotovljenih 6,75 milijona evrov. Omenjenega projekta ne bo, ker je čas za dokončen odgovor in pristanek junija potekel, je še pojasnil.

