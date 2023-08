Delovna nesreča v gozdu; gasilci oživljali, žal neuspešno

3.8.2023 | 18:50

Tudi gasilci kot prvi posredovalci so vešči oživljanja, žal vedno ne uspe. (Simbolna slika; foto: Društvo prvih posredovalcev)

Ob 16.16 se je pri opravljanju gozdnih del v naselju Novi grad, občina Sevnica, poškodoval občan. Posredovali so reševalci NMP Sevnica, ki so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Celje.

Oživljanje neuspešno



Ob 14.43 so pri naselju Sela pri Hinjah, občina Žužemberk, gasilci PGD Hinje kot prvi posredovalci pomagali pri oživljanju obolele osebe do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Oseba je preminula.

Iztekalo hidravlično olje

Ob 8.04 je na cesti Novo mesto - Šentjernej, pri naselju Gumberk, zaradi okvare na delovnem stroju iztekalo hidravlično olje. Gasilci GRC Novo mesto in dežurni delavci cestnega podjetja so posipali in z delovnim strojem pometli cesto v dolžini okoli treh kilometrov.

Nevarne najdbe v gozdu



Ob 12.10 so pri naselju Jama pri Dvoru, občina Žužemberk, našli neeksplodirano ubojno sredstvo v gozdu. Pirotehniki so pet kosov ročnih bomb in devet kosov protipehotnega streliva 9 mm vse italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne uničili na varni lokaciji.

V gozdu goreli električni vodniki



Ob 12.10 so pri naselju Prečna, občina Novo mesto, goreli električni vodniki v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili požar. Obveščene so bile pristojne službe.

Pomoč onemoglemu



Ob 12.24 so v naselju Hrušica, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrtata stanovanjske hiše in omogočili reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, da so nudili pomoč onemogli osebi.

Pomoč po zadnjih neurjih

Ob 9.51 so na Trubarjevi ulici v Krškem gasilci PGD Videm ob Savi s folijo pokrivali streho stanovanjskega objekta (posledica neurja).

