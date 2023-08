Črnogorci v Novem mestu o digitalni preobrazbi

3.8.2023 | 13:45

Študijski obisk predstavnikov Črne gore (Foto: MO Novo mesto)

Udeležence je pozdravil župan Gregor Macedoni.

Ogled laboratorija za tovarne prihodnosti v Razvojnem centru Novo mesto

Ogled laboratorija

Izmenjava dobrih praks

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je med 31. julijem in 2. avgustom v sodelovanju z Evropsko komisijo, ki je novomeško občino na evropski ravni prepoznala kot razvojno napredno okolje na področju digitalnega prehoda v lokalni skupnosti, na študijskem obisku gostila predstavnike črnogorskih občin Berane, Pljevlja, Danilovgrad, Cetinje in Zveze občin Črne gore. Gostje so se na tridnevnem obisku v Novem mestu seznanili z izzivi in izkušnjami digitalne preobrazbe lokalne skupnosti, razvoja tehnologij, pametnega mesta, e-uprave in e-storitev za občane.

Mestna občina Novo mesto je, kot so zapisali v sporočilu za javnost, v minulih letih opravila že vrsto korakov na področju digitalizacije, ki se predvsem s trajnostnimi rešitvami in usmeritvami pametnega mesta odraža pri zagotavljanju energetske učinkovitosti, kakovostne pitne vode s sodobno IoT senzoriko in analitičnimi sistemi, spremljanju zasedenosti javnih parkirnih prostorov, merjenju kakovosti zraka s pomočjo okoljske senzorike ter razvoju pametne ulične razsvetljave. Uporaba interneta stvari omogoča povezovanje velikega števila naprav z vgrajenimi tipali, ki samostojno komunicirajo tako med seboj kot z različnimi aplikacijami. Črnogorskim občinskim predstavnikom so v Novem mestu poleg naštetih rešitev pametnega mesta svetovali tudi o učinkovitem upravljanju v lokalni skupnosti na več ravneh, vključno z e-upravo, e-storitvami na lokalni ravni, odprtimi podatki in transparentnostjo.

Srečanje je potekalo v okviru mehanizma TAIEX, ki ga Evropska komisija namenja tehnični pomoči, izmenjavi informacij ter dobrih praks med javnimi upravami pri uporabi in uveljavljanju zakonodaje Evropske unije, pri čemer novomeška občina sodeluje z delitvijo izkušenj in dobrih praks pri digitalnem prehodu lokalnih skupnosti Črne gore. Kot je poudaril vodja razvojno projektne pisarne na Mestni občini Novo mesto Peter Geršič, je novomeška občina na nacionalni in mednarodni ravni uveljavljena kot digitalno napredna občina, kar poleg sodelovanja v mehanizmu TAIEX dodatno potrjuje tudi s partnerstvom v evropskem projektu SRC-EDIH, evropskem digitalnem inovacijskem stičišču, v katerem razvijajo kompetence in izobraževanja za lokalne skupnosti prav na področju digitalizacije in upravljanja. Številne tovrstne aktivnosti izvajajo tudi v okviru projekta Varcities, ki je namenjen digitalnim rešitvam za spodbujanje gibanja in zdravega načina življenja občanov, so še zapisali na novomeškem rotovžu.

M. K.