Prenovljena in večja Sparova trgovina v Trebnjem spet odprta

3.8.2023 | 12:40

Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): Spar Slovenija

Trebnje - Spar Slovenija je danes po 3-mesečni prenovi ponovno odprl svojo trgovino v Trebnjem, ki je zdaj po novem zaradi velikosti in ponudbe hipermarket, ima modernejšo zunanjo podobo ter večji in sodobnejši ambient. Ob odprtju bo podjetje Spar Slovenija trem lokalnim organizacijam podarilo skupaj 3.000 evrov. Kupci lahko z žetoni v trgovini glasujejo za višino donacije, ki jo bo prejelo vsako izmed predlaganih društev. Izbirajo lahko med Vrtcem Mavrica Trebnje, Humanitarnim društvom Taja ter Prostovoljnim gasilskim društvom Trebnje.

Trgovina Spar je v Trebnjem prisotna že 20 let in letos je dočakala svojo prvo posodobitev. Poslovalnica je večja za dobrih 400 kvadratnih metrov in se razprostira na skupno več kot 1.600 kvadratnih metrih. Skupna naložba v prenovo je znašala skoraj 4 milijone evrov. Poleg trgovine je povečano tudi zunanje parkirišče, ki ima 89 brezplačnih parkirnih mest, novost na njem pa je polnilnica za električna vozila. Zunanjo podobo poslovalnice krasita nova fasada in nadstrešek.

Veliko pozornosti pri obnovi so v trgovini namenili svežemu programu - sodobno je oblikovan in razširjen oddelek sadja in zelenjave, ki vključuje tudi izdelke slovenskih pridelovalcev. Posodobljen je samopostrežni oddelek kruha, pa delikatesa ter mesnica in ribarnica. Novost je oddelek s sveže pripravljenimi jedmi SPAR TO GO, ki vključuje odprt prostor priprave te ponudbe, da kupci lahko v živo spremljajo, kako se pripravljajo jedi. Vsem, ki želijo opraviti hiter nakup, so po novem na voljo štiri samopostrežne blagajne.

Podjetje Spar Slovenija dodaja, da so pri prenovi trgovine v Trebnjem za izvajalce izbrali povečini lokalna podjetja.

Kupci lahko zdaj, kot omenjeno, glasujejo o višini donacije, ki jo bo Spar razdelil med Vrtec Mavrica Trebnje, ki bo denar namenilo za nakup rekvizitov, zunanjih igral in igrač, Humanitarno društvo Taja, ki bo denar porabilo za nakup aparata za protibolečinsko terapijo, ter Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje, ki bo z donacijo kupilo novo gasilsko opremo.

M. K.

