Pijani mladoletniki razgrajali pred zdravstvenim domom; na moped s poltretjim promilom

3.8.2023 | 11:00

Črnomaljski policisti so minulo noč posredovali zaradi kršenja javnega reda in miru pred zdravstveno ustanovo v Črnomlju, poročajo s PU Novo mesto. Ugotovili so, da so štirje mladoletniki, ki so kazali očitne znake alkoholiziranosti, z vpitjem in žaljenjem motili javni red in mir. Tudi po prihodu policistov se niso pomirili in niso upoštevali opozoril in ukazov. 14-letnika so odpeljali v prostore za pridržanje in o kršitvah obvestili starše, ki so ga prevzeli. Zoper četverico bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog in o kršitvah seznanili starše in pristojni center za socialno delo.

Mopedist z 2,4 promila alkohola. Narobe vse, kar je sploh lahko

Okoli 15.30 se je zgodila prometna nesreča v Šentlenartu. Policisti PP Brežice so ugotovili, da je 33-letnik izgubil oblast nad mopedom in padel. Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Mopedist nima vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,14 miligrama alkohola. Vozil je neregistriran in nezavarovan moped, na katerem je bila nameščena ponarejena registrska tablica. Moped so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

18-letnik brez vozniške in z neregistrirano kripo kar na avtocesto

Policisti PPP Novo mesto so v minuli noči med kontrolo prometa na avtocesti na Smedniku ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A4. 18-letni voznik nima vozniškega dovoljenja, saj sploh še ni opravljal vozniškega izpita. Vozil je neregistriran, tehnično neizpraven in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Audi so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Napihal tudi kolesar

Včeraj okoli 18.30 se je v Hrovači na območju Ribnice zgodila nesreča kolesarja, ki je zaradi vožnje preblizu robu ceste padel in se lažje poškodoval. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal 0.75 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Vlomi in tatvine

Med 1. 8. in 2. 8. je v Krškem nekdo vlomil v pomožni objekt in ukradel orodje. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 400 evrov.

Na območju PP Črnomelj je oškodovanka v popoldanskih urah za krajši čas odšla od doma, pred tem pa zaklenila vrata stanovanjske hiše in ključ odložila na okensko polico. Neznanec je našel ključe, vstopil v hišo, kjer je pregledal prostore in ukradel okoli 250 evrov.

Tihotapila tri Iračane

Policisti so na območju avtocestnega postajališča Zaloke sinoči okoli 19.30 kontrolirali voznico osebnega avtomobila iz Hrvaške, ki je v vozilu prevažal tri državljane Iraka - ti ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. 39-letni osumljenki so odvzeli prostost, jo pridržali in ji zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo jo bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Ribnica, Jesenice na Dolenjskem) prijeli 76 državljanov Afganistana, 27 Maroka, 19 Pakistana, devet državljanov Bangladeša, sedem Indije, šest Nepala, štiri Sirije, dva državljana Sierra Leone ter po enega državljana Sudana, Azerbajdžana, Turčije in Rusije, na območju PP Metlika (Rakovec) pa dva državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 77. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 222 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru in v Črnomlju kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj goljufije, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.