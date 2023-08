Zamude vlakov in obveščanje - Z vlakom za zdaj bolj po polžje

3.8.2023 | 14:15

Pogoste zamude vlakov potnike jezijo, a na Slovenskih železnicah obljubljajo, da bo po posodobitvah prog in postaj ter z novimi vlaki boljše. (Foto: L. M.)

Nekoč je veljalo, da je treba točno priti na železniško postajo, ker vlak pa že ne čaka in odpelje točno ob napovedani uri in minuti. A to očitno ne velja več. Vlaki Slovenskih železnic imajo v zadnjem času velikokrat zamudo, in to ne pet ali deset minut, ampak tudi veliko več. Mnogi potniki so zato čedalje bolj nezadovoljni, saj se na vozne rede ne morejo več zanesti. Nemalokrat se zaradi zamud, o katerih sploh niso pravočasno obveščeni ali pa informacije o zamudah ne držijo, znajdejo v zadregi in težavah. Zlasti je bilo to težava za šolarje, ki so zamujali k pouku, pa seveda za uslužbence.

Mnogi uporabniki vlakov obupani zaradi prepogostih zamud, ki trajajo tudi po več kot pol ure – Na vozne rede se ne morejo zanesti – Moti slaba obveščenost – SŽ pojasnjujejo: vzrok za zamude številna dela na progah in neurja – »Pri obveščanju se trudimo biti ažurni« – 20 novih vlakov, tudi na dolenjski progi

Lidija Markelj