Hribar in soigralci na pripravah na Ravnah

3.8.2023 | 09:40

Ravne na Koroškem - Prvi avgustovski dan je slovenska moška namiznoteniška reprezentanca začela krajše na Ravnah na Koroškem, kjer bodo ostali do sobote. Ob novopečenem očku Darku Jorgiću s selektorico Andrejo Ojsteršek Urh trenirajo še Peter Hribar, Miha Podobnik, Brin Vovk Petrovski in Aljaž Godec.

Na priprave na Ravne je bil vabljen tudi Deni Kožul, ki pa ima klubske obveznosti.

»Z nami so tudi srbski reprezentant Dimitrij Levajac in celotna hrvaška reprezentanca, Tomislav Pucar, Andrej Gaćina, Filip Zeljko, Frane Kojić in Ivor Ban, jutri in v petek pa se nam bosta pridružila še dva igralca angleške para namiznoteniške reprezentance, ki se pod vodstvom Gorazda Vecka sicer pripravljajo v Laškem,« je o pisani mednarodni udeležbi na Ravnah povedala slovenska selektorica.

»Prvi cilj so kondicijsko tehnične priprave začetkom v novo sezono, ki bo spet zelo naporna. Fantje so imeli kar nekaj premora, Darko recimo 16 dni, kar se mu ni zgodilo že leta. Po tem prvem uvodnem delu bomo s Hrvati kombinirali še tehnično-taktične priprave, nato pa se bomo preselili v Saarbrücken, kjer imamo že dogovorjeno skupne priprave z reprezentanco Egipta in pa seveda vsemi igralci v tamkajšnjem namiznoteniškem centru,« je o nadaljnjih načrtih svojih izbrancev povedala Ojsteršek Urhova.

Že čez dober mesec dni, natančneje, 10. septembra, se bo v Malmöju na Švedskem začelo evropsko ekipno prvenstvo, nato še serija WTT turnirjev.

»Na teh turnirjih bo zelo pomembno pridobivati točke za lestvico ITTF, kajti olimpijske igre v Parizu se nezadržno približujejo. Tudi zato bo zelo pomembno, kako bomo uskladili ligaški in mednarodni program, predvsem pa treninge v Aziji, ki sem zanje že dogovorila s kitajsko reprezentanco. Ker je Darko nedavno tega postal očka, bomo morali upoštevati tudi to,« je še dejala Andreja Ojsteršek Urh.

M. Š.