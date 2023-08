Ob Radulji otroci ustvarjali plamenčke. Na temo Elementarno še vsak torek

3.8.2023 | 12:00

Razposajeni škocjanski otroci uživajo na delavnicah ob Radulji.

Mi se pa igramo!

Plamenčki ob Radulji

Škocjan - V počitniških dneh Krajevna knjižnica Škocjan ne miruje. Avgusta knjižnica v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Skupaj že tradicionalno organizira počitniške pravljično-ustvarjalne delavnice, tokrat pod skupnim naslovom Elementarno: ogenj-voda-zemlja-zrak.

Kot pove vodja knjižnica Zala Štamcar, to pomenijo štirje delovni torki, štiri prijetna druženja med 9. uro in 11. uro, letos ob bregovih Radulje, kjer je občina lani uredila čudovit naravni park za druženja, kjer jih ne moti hrup z gradbišča v bližini Metelkovega doma. V Škocjanu namreč pridno raste nov kulturni hram.

»Sicer se zelo veselimo nove kulturne pridobitve, a ob pravljicah in ustvarjanju nam bolj kot ropot delovnih strojev odgovarja šumenje vetra v vejah dreves in žuborenje vode čez kamne,« pove.

V prvi delavnici, ki je že za njimi, so se pogovarjali o ognju - tej nevarni, nepredvidljivi in divji sili narave, ki pa lahko, ustrezno obvladana, v ljudeh vzbuja tudi prijetne občutke topline in domačnosti.

»Ugotovili smo, da ogenj povezujemo predvsem z rdečo in oranžno barvo, v občutkih s toploto, če pa pomislimo, kje nas v telesu najbolj »pogreje« ob misli na ogenj, je to v srcu,« pove Štamcarjeva.

Tudi tradicionalna kitajska medicina povezuje element ognja s srcem. Če imamo v telesu preveč ognja in je srce »pregreto«, smo evforični, če je »ugasnjeno«, smo depresivni. Srce v harmoniji uravnava našo magnetično energijo, ki se izraža v fizičnem magnetizmu, saj človek, pomirjen sam s sabo izžareva mir in notranjo lepoto.

Za uvod so naredili še dihalno vajo, ki krepi srce, potem pa se podali na pravljično popotovanje, kjer so prisluhnili pravljici Neli Kodrič Filipič z naslovom Požar. »Zelo aktualna zgodba o begunstvu in medsebojni pomoči nas je uvedla v socialno igro, ki jo je tokrat za nas pripravila izvajalka VGC Skupaj Maja Medic Tomič,« pove vodja škocjanske knjižnice.

Za zaključek je otroke seveda čakalo še ustvarjanje, tokrat temi primerno – plamenčkov iz papirja. Zagnano so se lotili dela in nastali so čudoviti, unikatni in nič kaj nevarni plamenčki, ki so jih z veseljem odnesli domov, z obljubo, da se srečajo še vsaj kak torek v avgustu.

Vabijo vse, da se jim ob torkih pridružijo v dolini Radulje v Škocjanu.

L. Markelj, foto: Z. Štamcar