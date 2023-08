Popoldne, ponoči in v petek ob krajevnih plohah spet možni močni nalivi

3.8.2023 | 08:35

Krško polje, pred dnevi (Foto: neurje.si)

Za danes popoldne, ponoči in petek je Agencija RS za okolje (Arso) za vso državo razglasila oranžno opozorilo. Ob krajevnih plohah in nevihtah so možni močni nalivi, zaradi velike predhodne namočenosti pa bodo pričele hitro naraščati zlasti reke v severozahodni, severni in vzhodni Sloveniji.

Ob tem bodo na manjših območjih možna tudi poplavljanja padavinske vode. V času plime, se bo morje razlivalo po najbolj izpostavljenih delih obale. Oranžno opozorilo začne danes v večjem delu države veljati po 18. uri in ostaja v veljavi vse do petka okoli 23. ure.

Zakaj? Iz četrtka na petek bo po napovedih vremenskega portala Neurje.si naše kraje in okolico prešla zelo izrazita hladna fronta, ki bo, kot domnevajo, bolj intenzivna, ko je bila tista v sredo. Ker še z zahoda k nam še vedno doteka vlažen in topel zrak, s severozahoda pa bo prispela hladna zračna masa, si lahko obetamo razvoj močnejših neviht.

V petek čez dan bodo ob dolgotrajnejših padavinah močneje naraščale tudi reke v preostalih delih države, možna bodo poplavljanja posameznih rek. Vodnatost rek bo v večjem delu države velika. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na severozahodu okoli 25 stopinj Celzija.

Ta mesec se je zvrstilo že več neurij. Samo v zadnjem valu ujm med 17. in 25. julijem je bilo prizadetih 190 občin, predvsem so bili na udaru Črna na Koroškem, Vojnik, Šentjur in Čepovan, kjer odstranjevanje posledic še poteka. Julij je bil tako zlasti na severu države nadpovprečno namočen, ponekod je padla tudi dvakratna povprečna količina padavin, kažejo podatki Arsa.

STA; M. K.