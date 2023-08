Kombi nasedel na robnik; pirotehniki uničili mino; je bil plin v prostorih?

3.8.2023 | 07:00

Včeraj ob 6.24 je na Tovarniški cesti v Krškem kombinirano vozilo nasedlo na robnik na parkirišču. Gasilci PGE Krško so s pomočjo vitle s tehnično intervencijo vozilo izvlekli nazaj na parkirišče.

Pirotehniki uničili mino

Ob 16.03 so pri Stranski vasi pri Novem mestu našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so minometno mino, kalibra 81 mm, nemške izdelave, iz 2. svetovne vojne uničili na varni lokaciji.

Je bil plin?

Ob 20.10 je avtomatski javljalnik v poslovnih prostorih na Adamičevi ulici v Novem mestu zaznal prisotnost plina. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali prostore in opravili meritve. Njihove meritve niso zaznale plina, ki bi bil nevaren. Prezračili so prostore ter ponastavili avtomatski sistem detekcije plina.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA, na izvodu PAVIČIČI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, izvod 4. PROTI OSOLNIKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLETERJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI DOBRNIČU.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 16:00 na območju TP Poštaje OC, nizkonapetostno omrežje – Koščak.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Jerman vrh, nizkonapetostno omrežje – Stopno in Jerman vrh preko ceste med 8:00 in 14:00 uro; na območju TP Leskovec trg med 6:15 in 7:00 uro ter med 10:10 in 11:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Dečna sela trgovina, Jurovec, Silovec, Volčje, Sveti Janez, Okljukova gora, Sromlje, Sromlje vas in Curnovec med 8:00 in 12:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Hotemež naselje, nizkonapetostno omrežje – Naselje med 8:00 in 14:00 uro; na področju Krškega z okolico (nadzorništvo Krško okolica) pa na območju TP Presladol, nizkonapetostno omrežje – Cehte med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.