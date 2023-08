Barval ostrešje in padel s štirih metrov; tat parfumov s prirejenim nahrbtnikom

2.8.2023 | 13:00

Črnomaljski policisti so bili včeraj nekaj po 12. uri obveščeni o poškodovanem moškem na območju Gornjih Radencev. Ugotovili so, da je 31-letni moški barval ostrešje počitniške hiše in padel z višine okoli štirih metrov. Huje poškodovanega so reševalci oskrbeli, s helikopterjem pa so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Okoliščine policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, danes poročajo s PU Novo mesto.

Vožnja čez Gorjance se ni srečno končala

Nekaj pred 8.30 se je zgodila prometna nesreča na cesti Novo mesto - Metlika, pri kraju Dole. Policisti PP Metlika so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 65-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil s pripeto prikolico, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 52-letni voznik iz Nemčije. Lažje poškodovanega povzročitelja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Prijeli tatu parfumov - imel je nahrbtnik s prirejenim prostorom

Nekaj pred 19. uro so policisti prejeli obvestilo iz prodajalne v Novem mestu, kjer naj bi moški ukradel več parfumov in pobegnil. Okoli 20. ure je policist na podlagi opisa opazil osebo, podobno osumljencu, ki je prisedla v vozilo, ta pa je odpeljali proti Žabji vasi. Zapeljali so za njim in ga ustavili. 40-letnemu osumljencu so zasegli nahrbtnik s prirejenim prostorom, obdanim z aluminijasto folijo, tako da alarmna naprava ne zazna ukradenih predmetov. Ovadili ga bodo.

Vlomi in tatvine

V noči na torek je na dvorišču stanovanjske hiše nekdo vlomil v osebni avtomobil. Iz predalnika je ukradel denarnico z gotovino, dokumenti in bančno kartico s PIN kodo ter opravil dvig gotovine na dveh bankomatih. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1.000 evrov.

Med 31. 7. in 1. 8. je v Novem mestu neznanec vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 6.000 evrov škode.

Z dvorišča stanovanjske hiše v kraju Bedenj na območju PP Črnomelj je med 31. 7. in 1. 8. nekdo odpeljal motorno kolo znamke Kawasaki KTX enduro 125 ccm, zelene barve.

Na območju Rigonc je v minuli noči nekdo vlomil v prodajalno, ukradel već izdelkov in z osebnim avtomobilom pobegnil v smeri proti Hrvaški. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z intenzivno preiskavo ter ugotavljanjem vseh okoliščin.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Nova vas, Slovenska vas, Loče, Jesenice na Dolenjskem) prijeli 51 državljanov Afganistana, 20 državljanov Rusije, 19 državljanov Pakistana, 12 državljanov Maroka, sedem državljanov Indije, šest državljanov Sirije, šest državljanov Mongolije, tri državljane Kitajske, dva državljana Bangladeša, državljana Kosova, državljana Burundija, državljana Kameruna, državljana Alžirije in državljana Turčije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 75. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 223 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in štiri nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, nesreče pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.