FOTO: Mestna promenada privabila čez 10 tisoč obiskovalcev

2.8.2023 | 12:00

Brežice - Konec tedna so v Brežicah zaključili največji poletni projekt, ki zadnja leta poteka pod imenom »Mestna promenada«.

Med 14. in 29. julijem se je v brežiškem mestnem jedru zvrstilo več kot 30 različnih glasbenih dogodkov za vse generacije in okuse, stand upa, plesa pod zvezdami in otroških animacij, pestra pa je bila tudi spremljevalna ponudba s stojnicami rokodelcev in ponudnikov hrane in pijače, navajajo organizatorji iz brežiškega Zavoda za podjetništvo, mladino in turizem.

Projekt, ki je v prvi vrsti namenjen povezovanju lokalnih ponudnikov, društev in drugih podjetnikov, ki v njem prepoznajo različne poslovne priložnosti, je v Brežice letos privabil med 10 in 12 tisoč obiskovalcev.

Največ zanimanja so obiskovalci pokazali za dalmatinski večer s Klapo Šufit in večer, ko je ozračje v mestu dodobra ogrela hrvaška pevka Vesna Pisarović, največ plesalecev do sedaj pa je zaplesalo na ritme salse in bachate na mestnem plesišču.

Odlično so bili obiskani tudi otroški dogodki, najbolj v dneh, ko so se najmlajši, v okviru projekta Hand in hand, lahko preizkusili v športnih aktivnostih sredi mesta in si ogledali otroške predstave.

V sklopu prireditve so zmagovalcem Tekmovanja v peki domačega kruha in izbora za Županovo vino podelili tudi priznanja, prvič pa so se v mestu zgodile tudi vaške igre.

Preglavice je delalo vreme, vendar so izpeljali vse načrtovane dogodke, razen ene otroške predstave, ki bo v Brežicah jeseni.

Letošnja Mestna promenada je bila posebna tudi zaradi podpisane zelene zaveze, ki je organizatorjem narekovala zmanjšanje količine vseh zbranih odpadkov, glavni cilj je bilo doseči več kot 90 % ločeno zbranih odpadkov.

S tem namenom so na prizorišču veš čas trajanja projekta angažirali »zeleno stražo«, ki je obiskovalcem pri odlaganju odpadkov pomagala pravilno ločiti odpadke.

Organizatorji sicer še čakajo na uradne rezultate tehtanja odpadkov, vendar so prepričani, da bodo prejeli certifikat »zero waste prireditev« in s tem nadaljevali začrtano pot k (še bolj) zelenim prireditvam v Brežicah.

M. K.

