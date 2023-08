V prvem polletju največja rast prometa na dolenjski avtocesti

2.8.2023 | 10:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Slovenija v zadnjih letih beleži nenehno rast prometa na avtocestah. V prvi polovici leta se je promet najbolj povečal na dolenjski avtocesti, kar je bržkone pripisati vstopu Hrvaške v shengensko območje. Po podatkih Darsa se je tako promet na odseku med Trebnje vzhod in Novo mesto vzhod v tem času v povprečju dnevno povečal za 11 odstotkov.

Če je lani od začetka leta do 6. julija omenjeni odsek v povprečju prepeljalo 28.987 vozil dnevno (v obe smeri), so letos v enakem obdobju na tem odseku našteli 32.291 vozil.

Ta krak sicer ni bil najbolj prometen. Največ vozil povprečno na dan je v obravnavanem obdobju prepeljalo severno ljubljansko obvoznico, med Celovško in Dunajsko cesto. Dars je na tem odseku naštel 64.551 vozil dnevno, kar je sicer šest odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Na severni ljubljanski obvoznici so sicer ta čas potekala dela, zato je denimo Dars tranzitni tovorni promet preusmerjal na vzhodno in južno obvoznico.

Na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami je Dars letos do 6. julija v povprečju naštel 51.543 vozil na dan, kar je pet odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani.

Po štiri odstotke se je promet v prvi polovici leta povečal na štajerski in primorski avtocesti. Na odseku štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami je Dars naštel 39.178 vozil povprečno dnevno, na odseku primorske avtoceste med Logatcem in Uncem pa 53.932 vozil.

Na prekmurskem avtocestnem kraku, med Vučjo vasjo in Mursko Soboto, so v prvi polovici leta našteli povprečno 18.032 vozil dnevno, kar je tri odstotke več kot v primerljivem obdobju lani.

STA; M. K.