FOTO&VIDEO: Avto z dvorišča na škarpo; sinoči tornado nad Slovenijo: ''Vsi smo bili panični ...''

2.8.2023 | 07:00

Domačinka Majda Prosen je opisala včerajšnjo izkušnjo: ''Vse skupaj je trajalo približno 15 minut. Še sreča, da nihče ni umrl.'' (video zapis spodaj pod tekstom)

Nebo nad Ilirsko Bistrico sinoči ...

... in del posledic divjanja tornada.

Fotografije: Klemen Bergoč/Arso vreme

Za našo regijo je - razmeram primerno - še dokaj mirna noč, čeprav je neurje z obilnimi padavinami in močnim vetrom, ki je prešlo Slovenijo, znova povzročilo precej preglavic in gmotne škode. Na upravi za zaščito in reševanje so zabeležili 69 dogodkov, sunki močnega vetra so odkrivali strehe in podirali drevesa, na območju Ilirske Bistrice je nastal tornado, ki je poškodoval 11 objektov. Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan sicer pričakuje, da bo jutro razkrilo veliko večjo številko: "Bojim se, da bo poškodovanih streh še veliko več, ki jih pa prebivalci seveda niso uspeli niti videti, ker se je hitro stemnilo in tudi naliv je bil tak, da niso hodili iz hiš."

V pretresljivi izpovedi o uničujočem pohodu tornada je včerajšnje dogajanje za Svet24TV opisala domačinka Majda Prosen. (Video spodaj)

Vremenoslovci Arsa nam za danes ponujajo nekaj utehe. Pred nami je bolj miren in sončen dan, a se že jutri vrača nestanovitno vreme.

Kot rečeno, pa se gasilci na našem območju za razliko od preteklih dni z odkritimi strehami tokrat na srečo niso ukvarjali, so pa imeli nekaj drugega dela.

Sinoči ob 23.57 je v naselju Libna, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo z dvorišča in nasedlo na zidano škarpo. Gasilci PGE Krško so vozilo s tehničnim posegom izvlekli nazaj na dvorišče. (Fotografije spodaj v fotogaleriji; PGE Krško)

Gasilci, policisti in reševalci ...

Ob 19.20 so na Partizanski poti v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše ter omogočili vstop reševalcem in policistom. Podrobnosti center za obvščanje na navaja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RANGUS GRADIŠČE ŠJ;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA 1976, TP HRUŠICA 2, TP HRUŠICA MLIN;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽAGA POGANCI, izvod 4.KABUR;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL BROD, izvod 1.1.SO BROD.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS, TP DOL. LOKVICA, TP DRAGOMLJA VAS, TP GOR. LOKVICA;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ, izvod Stara Šola.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI DOBRNIČU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Jerman vrh, nizkonapetostno omrežje – Stopno in Jerman vrh preko ceste predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Brežice kolodvor, nizkonapetostno omrežje – Kolodvorska ulica pa med 11:00 in 13:00 uro.

