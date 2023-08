V šmarješki občini veseli - Moletova hiša bo obnovljena s pomočjo države

2.8.2023 | 10:45

Moletovo hišo sredi Šmarjete po obnovi čaka svetla prihodnost.

Šmarjeta - Tudi Občina Šmarješke Toplice se je te dni razveselila pošte iz Ljubljane. Z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport RS je prejela pozitivni sklep o sofinanciranju obnove Moletove hiše v višini 327.868,85 evra.

Center Šmarjete bo tako postal še bolj urejen, česar se veselijo domačini, seveda pa bo to še kako dobrodošlo tudi za turiste in obiskovalce od drugod - teh v zadnjem obdobju ni malo.

Marjan Hribar

Občina ima z ureditvijo Moletove domačije, ki jo je pred nekaj leti odkupila, namen zaokrožiti celovito ureditev središča Šmarjete in v njej urediti prostore za spremljajoče dejavnosti, vezane na delovanje Vinske fontane Izvir cvička, Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, dejavnosti lokalnih društev v povezavi s promocijo lokalnih vin in kulinarike ter ustvariti odprt prostor za preživljanje prostega časa za občane.

Kot pravi župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar, bo v sklopu projekta ureditve Moletove hiše poleg prostorov za delovanje Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice in Izvira cvička, urejena manjša trgovina z lokalnimi izdelki, informacijska točka TIC-a, degustacijski prostor za obiskovalce fontane in lokalno društvo vinogradnikov, kuhinja za uporabo in delovanje lokalnega društva podeželskih žensk, sanitarije za obiskovalce in skladiščni prostori.

Obnova prihodnje leto

Ob nedavnem obisku gospodarskega ministra Matjaža Hana v Šmarjeti - ob fontani cvička, zadaj Moletova hiša.

»Skupna vrednost naložbe bo okrog milijon evrov, tako da se veselimo začetka tega projekta, za katerega imamo že pridobljena vsa pravnomočna gradbena dovoljenja. Izvedba je predvidena prihodnje leto,« pove Hribar.

Da bo šmarješka občina uspešna na tem razpisu, je ob nedavnem obisku namignil že gospodarski minister Matjaž Han, ki je povedal, da je vesel, da so na ministrstvu našli več sredstev za turistično infrastrukturo za lokalne namene, še dodatnih okrog pet milijonov evrov za obdobje treh let.

»Tudi zato, ker sem bil župan, vem, kaj to pomeni za majhne občine, kjer ljudje s svojim prostovoljstvom gradijo turizem. Saj vemo, da denar ni vse in da smo turizem ljudje,« je dejal minister in dodal, da je bilo prijav veliko.

Besedilo in foto: L. Markelj