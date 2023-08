Prometna nesreča pri Dolah, v Gorenjih Radencih na pomoč helikopter

1.8.2023 | 18:50

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Šmarjeta)

Danes ob 8.20 sta na cesti Metlika - Novo mesto, pri kraju Dole, trčili dve osebni vozili. V nesreči je bila poškodovana ena oseba. Oskrbeli so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika ter jo prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator ter posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom. Delavci cestnega podjetja so očistili kraj nesreče.

Pomoč helikopterja

Ob 10.50 so v Gorenjih Radencih, občina Črnomelj, gasilci PGD Radenci pomagali pri varovanju in prenosu poškodovane osebe do helikopterja nujne medicinske pomoči. Podrobnosti center za obveščanje ne navaja.

M. K.