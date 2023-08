Nesreča pri delu v gozdu - 28-letnik s poškodbo glave v bolnišnici; pijan padel iz avta

1.8.2023 | 11:00

BMW, iz katerega je na koncu padel krepko pijani 69-letnik (Foto: PGE Krško)

Včeraj okoli 15.30 so bili na PU Novo mesto obveščeni o nesreči pri delu v gozdu na območju Čateža (PP Trebnje). Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 28-letni moški opravljal sečnjo v gozdu in se poškodoval pri delu z motorno žago. Reševalci so ga oskrbeli in zaradi poškodbe glave odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Zapeljal v prometni znak, nato pa padel iz vozila in se poškodoval

Nekaj pred 19. uro se je zgodila prometna nesreča v Brežicah. Policisti so ugotovili, da je 69-letni voznik osebnega avtomobila znamke BMW zaradi prevelike hitrosti v krožnem križišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na otok in trčil v prometni znak. Po trčenju je nadaljeval z vožnjo do bencinskega servisa, kjer je med izstopanjem iz vozila padel in se poškodoval. Policisti so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,95 miligrama alkohola. Moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Na območju Vrbine je nekdo vlomil v tri gradbene zabojnike in dva avtomata z napitki. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V kraju Vukovci na območju PP Črnomelj je včeraj nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Romuni prodajali nože

Policisti PP Brežice so med kontrolo prometa na Bizeljskem ustavili osebni avtomobil romunskih registrskih oznak. V njem so bili štirje državljani Romunije, ki na območju Bizeljskega brez ustreznih dovoljenj občanom v prodajo ponujajo nože. Policisti so ugotovili identiteto tujcev, o ugotovitvah pa seznanili uslužbence FURS-a, ki so v nadaljevanju prevzeli postopek.

Migranti v avtomobilu Francoza

Na območju Obrežja so policisti PPIU včeraj nekaj pred 12. uro kontrolirali voznika osebnega avtomobila Ford mondeo francoskih registrskih oznak. Državljan Francije je prevažal tri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Francije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil, privedli ga bodo k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Bizeljsko, Brezje, Loče, Bukošek, Veliki Obrež, Jesenice na Dolenjskem) prijeli 63 državljanov Afganistana, 49 državljanov Maroka, 17 državljanov Pakistana, deset državljanov Rusije, pet državljanov Alžirije, pet državljanov Sirije, tri državljane Sudana, tri državljane Turčije, tri državljane Bangladeša, dva državljana Indije, dva državljana Gambije, državljana Nepala in državljana Sierra Leone.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 94. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 278 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli avtomobil vozniku, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 16. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, požara, nesreče pri delu, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.