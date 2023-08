Popoldne in zvečer znova močnejše nalive - na sporedu močan veter, grmenje, bliskanje in tudi toča

1.8.2023 | 08:30

Nedelja, 30.7. v mirnski občini (Foto: arhiv DL)

Čeprav bo torek deloma še sončen, bodo zvečer nevihte s severa zajele vso Slovenijo. Vremenoslovci svarijo pred nestanovitnim vremenom, ki prinaša nova neurja.

Pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na sredo bodo možna neurja z močnimi sunki vetra, močnejšimi nalivi in krajevno točo, napovedujejo na Arso, kjer so izdali oranžno opozorilo. Plohe in nevihte se bodo sprva začele pojavljati na severu države, zvečer pa se bodo razširile nad vso Slovenijo. V noči na sredo bodo padavine postopoma ponehale.

Lokalno bodo možni močnejši nalivi, močan veter in udari strel, so zapisali na Agenciji RS za okolje. Udari strel lahko zanetijo požare, toča pa lahko poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih lahko nastanejo poplave.

Na agenciji opozarjajo na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto naj se ljudje ne zadržujejo na izpostavljenih mestih, saj je udar strele lahko smrtno nevaren. Priporočajo, da počakajo na varnem mestu, saj nevihta običajno ne traja dolgo.

Sredino jutro bo nato v notranjosti megleno, čez dan pa povečini sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. V četrtek bo deloma jasno, znova bo zapihal jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Spet smo torej sredi nestanovitnega vremena.

Pristojne službe medtem še vedno odstranjujejo posledice neurij izpred nekaj dni. Le ta so v zadnjih tednih škodo povzročala po vsej Sloveniji. Močan veter je podiral drevesa in odkrival strehe, meteorna voda pa je zalivala objekte.

V nedeljo zjutraj je bilo najhuje na Dolenjskem.

STA; M. K.