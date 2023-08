FOTO: Zagorelo v zaporih; na fitnes raje brez mobitela

1.8.2023 | 07:00

Gorelo je v zaporih v Slovenski vasi. (Fotografije: PGD Šentrupert)

PGD Šentrupert

PGD Šentrupert

Včerajšnja prometna nesreča v Brežicah (Foto: PGE Krško)

Sinoči ob 20.22 je v Zavodu za prestajanje kazni v Slovenski vasi v občini Šentrupert prišlo do požara v eni izmed zaporniških sob. Zaposleni so začeli z gašenjem že pred prihodom gasilcev PGD Šentrupert, ki so dokončno pogasili požar, iznesli ožgane predmete, prezračili prostore in pregledali prostor s termovizijsko kamero. O morebitnih poškodovanih center za obveščanje ne poroča.

Gorelo seno

Minulo noč ob 1.59 je v ulici Straška cesta v Novem mesto gorelo pokošeno seno, pripravljeno za spravilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli petnajst kvadratnih metrov.

Prometna nesreča v Brežicah

Ob 18.53 se je na Cesti svobode v Brežicah v prometni nesreči osebnega vozila poškodovala ena oseba. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in odklopili akumulator.

Na fitnes raje brez mobitela

Ob 21.57 so posredovali gasilci PGE Krško na Senovem, kjer je v cevno ohišje fitnes naprave na prostem padel mobilni telefon. Gasilci so s pomočjo prijemalke s tehničnim posegom dvignili telefon iz cevi in ga vrnili lastnici.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRNOMELJ ŽELEZNIČARSKA, na izvodu FLAMINGO-METLIŠKA CESTA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOBRAVICE, izvod 1. PROTI POSTAJI;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRIBLJE, izvod 3. GOR.-TRGOVINA;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE, izvod 7. MRLIŠKA VEŽICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRUŠKA VAS2 1986, TP PRAZNIK 2000, TP GRMOVLJE2 1984, TP HUDENJE PRI GRMOVLJAH;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD DRUŽINSKA VAS 1973;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEVC 2002.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PARADIŽ, TP CVIBLJE 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Polšca, nizkonapetostno omrežje – Blok Des vila med 9. in 12. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Stolovnik, nizkonapetostno omrežje – Stolovnik ribnik med 8. in 11. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica klavniška, nizkonapetostno omrežje – Sveti Rok med 8. in 14. uro in na območju TP Mrzla Planina, Podgorje Pipan in Podgorje Golob med 8. in 14. uro.

M. K.