Komunala Novo mesto - S soncem do večje samooskrbe

1.8.2023 | 19:30

Bojan Kekec, direktor Komunale Novo mesto

Novo mesto - Komunala Novo mesto želi s postavitvijo sončnih elektrarn na komunalnih objektih v vseh osmih občinah ustanoviteljicah znižati račune za električno energijo, ki so v zadnjih letih poskočili v nebo in so bili tudi eden od razlogov za nedavne podražitve komunalnih storitev. Kot pravi direktor Bojan Kekec, bodo stroški električne energije letos znašali 1,9 milijona evrov, kar je trikrat več kot leta 2021.

Komunala Novo mesto želi s sončnimi elektrarnami na večjih objektih znižati račun za elektriko – V dveh letih se je ta povišal za 1,6 milijona evrov – Izkoriščali bi tudi toploto iz prečiščene odpadne vode v osrednji čistilni napravi v Ločni

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

M. Žnidaršič

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni true truic Energija , ki bi morala biti zastojn bo 3x dražja v NM :) Meeeeee......kera reptiljada lokalna je to...nm zombiji pa tiho vse pogoltnejo, kot po navadi:)...globoko spanje, lahko noć..... Preglej samo prijavljene komentatorje