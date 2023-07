FOTO: Dolenjci kradli na potovanju od Ljubljane do Obale; pirotehniki kar trikrat na terenu

31.7.2023 | 18:40

Ukradeno blago (Fotografiji: PU Koper)

V soboto ob 19.50 uri so policisti prejeli obvestilo, da je več oseb ukradlo več artiklov v Luciji, s "kraja zločina" pa so se potem odpeljali z osebnim avtomobilom znamke Audi. Možje postave so nepridiprave hitro izsledili in v avtu identificirali pet oseb, vsi so prihajali z Dolenjske.

Pri sebi so imeli tudi ukradene izdelke iz trgovin v Luciji, Kopru in Ljubljani, za nekatere predmete pa se še preverja izvor. Po končani preiskavi zoper peterico sledi ovadba zaradi velike tatvine, so sporočili iz koprske policijske uprave. Zagrožena kazen je do pet let zapora.

Gorelo v tovornjaku

Davi ob 4.46 je na odseku od avtocestnega priključka Mirna Peč proti industrijski coni Mirna Peč, občina Mirna Peč, gorelo tovorno vozilo v predelu katalizatorja. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Trebnje so požar pogasili, ohladili rezervoar za gorivo, nevtralizirali izteklo gorivo in oprali cestišče. Na kraju je bil prisoten dežurni delavec cestnega podjetja.

Trikrat delo za pirotehnike

Ob 5.10 so pri naselju Talčji Vrh, občina Črnomelj, našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Gorenjsko - Ljubljanske regije so minometno mino, kalibra 81 mm, italijanske izdelave, iz 2. svetovne vojne uničili na kraju samem.

Ob 9.15 so v gozdu pri Podturnu, občina Dolenjske Toplice, našli več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pirotehniki so na kraju najdbe uničili minometno mino, kalibra 81 mm, 10 kosov pehotnega streliva in ročno bombo, vse najdbe so italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne.

Ob 11.39 pa so tudi v gozdu nad naseljem Log, občina Sevnica, našli neeksplodirano ubojno sredstvo, tam so pirotehniki odstranili in uničili na varnem kraju ročno bombo, tako kot v prvih dveh primerih italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne.

