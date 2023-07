Za več 100.000 evrov škode - v čim prejšnjo sanacijo z vodo poplavljene Miklove hiše

31.7.2023 | 19:50

Uničujoče posledice vdora vode (Foto: arhiv DL; M. G.)

Tudi prostovoljci so knjižničarjem pomagali knjige zlagati v škatle in jih prepeljati v dvorano TVD Partizan. (Foto: FB Knjižnica Miklova hiša)

Ribnica - Sanacijo knjižnice in galerije v Miklovi hiši v Ribnici, ki ju je iz počene hidrantne cevi v torek zvečer zalila voda, bi radi začeli čim prej. Gre predvsem za odpravo škode, ki jo je v mansardi s knjižnico in v galeriji pod to povzročila razlita voda. Po prvih ocenah naj bi bilo škode za več 100.000 evrov, končna ocena pa bo znana sredi avgusta.

Med drugim bo treba po grobi oceni zamenjati približno 400 kvadratnih metrov talnih oblog oziroma parketa. Voda, ki je prosto tekla do zgodnjih jutranjih ur, pa je poleg podov poškodovala tudi stenske površine. "Knjig ni poškodovala toliko," je povedal ribniški župan Samo Pogorelc.

Zagotovil je tudi, da nameravajo sanacijo začeti takoj, ko bo možno. Njen začetek je odvisen predvsem od tega, kako hitro se bo stavba osušila. Končali bi jo radi do zime, je dodal Pogorelc.

V knjižnici zdaj vse dokumentirajo. Knjižnica je po vodnem vdoru do nadaljnjega zaprta. Nepoškodovane knjige sicer že premeščajo v začasne prostore oziroma dvorano ribniškega telovadnega društva Partizan. Začasna izposoja in vračilo izposojenega gradiva pa bosta tam možni v kratkem.

V poškodovanih prostorih bodo sicer morali zamenjati ali sanirati vse poškodovane pode in stene. Ker so se s projektom prenove električne napeljave prijavili za razpis ministrstva za kulturo, pa pri sanaciji poplavljenih prostorov računajo na njegovo denarno podporo.

Škodo v pritlični galeriji Miklove hiše je za STA popisala kustosinja Ana Koščak. Tam postavljeno likovno razstavo so uspeli v glavnini rešiti. Nekatera razstavljena dela je sicer prepojila voda, rešili pa so jih približno 60 odstotkov.

Galerijo, ki je tudi edini primerni razstavni prostor v Ribnici, naj bi med sanacijo preselili v nadomestne začasne prostore, poplava pa je za krajše obdobje prekinila njeno poslanstvo, ki je sicer predstavljanje in podpora sodobne slovenske umetnosti, je dejala.

Sicer pa upajo, da jim bo v nadomestnih galerijskih prostorih razstavno leto uspelo končati, kot so ga zastavili. V letošnjem načrtu imajo sicer še postavitev treh občasnih razstav, je še povedala Koščakova.

STA; M. K.