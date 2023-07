FOTO: Sodni dan v nedeljo zjutraj - ''Kaj takšnega še nismo doživeli!''

31.7.2023 | 14:10

Reševanje kmetijskih strojev, na katere se je podrl lesen objekt pri Golobovih.

Gospodar Evstah Golob ocenjuje, da je škode na njihovi kmetiji za več deset tisoč evrov.

Močno neurje je odneslo tudi pločevinasto streho pri sosednji kmetiji.

Jože Dular ob podrtem drevesu, ki je za las zgrešil njegovo hišo.

Volčje Njive - Včeraj smo poročali o neurju, ki je pustošilo na Dolenjskem. V naselju Volčje Njive v občini Mirna je močan veter povzročil precej škode. Kot pravijo prebivalci, česa takšnega še niso doživeli.

Danes dopoldan smo obiskali Golobove, ki se ukvarjajo s pridelavo mleka. V hlevu imajo okoli 130 glav živine. »Približno ob 5. uri zjutraj, ko smo se kot običajno odpravljali v hlev, je začelo deževati, malo je bilo tudi toče, predvsem pa je močno pihalo. Kar žvižgalo je. Mi imamo okoli 14 objektov, pri vseh je razkrilo strehe, tako da smo včeraj hiteli popravljati škodo. Pomagali so gasilci, vaščani in ostali, ki se jim iz srca zahvaljujem,« pove gospodar Evstah Golob.

Močni sunki vetra so pri njih podrli lesen objekt, pod katerim so imeli spravljene kmetijske stroje. »Tam smo imeli dva kombajna, traktor in balirko. Vse se je porušilo nanje. V tednu ali dveh bi bilo treba silirati koruzo, kombajn pa je zdaj poškodovan. Popravilo bo stalo več tisoč evrov, ne vem, kako bom plačal,« je zaskrbljen Golob, ki ocenjuje, da je nedeljsko neurje na njihovi kmetiji povzročilo od 80.000 do 100.000 evrov škode. Zavarovano pa niso imeli.

Veter je razkril tudi streho njihove hiše, voda pa je potem zamakala v notranjost. »Za silo smo naprej prekrili hišo, potem pa smo šli reševat hlev. Šele kasneje, ko smo se vrnili nazaj v hišo, smo videli posledice. Voda je tekla iz stropa na tla, po sedežni, po postelji, po kuhinj …,« pove hčerka Petra.

Nagnilo je tudi lesen kozolec, ki ga bodo v prihodnje verjetno podrli, saj ni več stabilen. Zaradi razkrite strehe jim je voda pritekla tudi v silos z žitom, prav tako je zmočilo bale sena, ki so jih imeli spravljene na podstrešju hleva. »Bojimo se, da bi zdaj prišlo do kakšnega vžiga sena,« pravi Evstah.

Na vprašanje, ali računa na kakšno pomoč države, le odkima z glavo in doda, da trenutna oblast nima posluha za kmete. »Razmišljajo samo, kako bi nas še dodatno oželi,« je kritičen. V teh težkih časih je razumljivo, da ima čedalje manj volje in energije, da bi se še naprej ukvarjal s kmetijstvom.

Prevrnilo tri tone težko kosilnico

Obiskali smo tudi sosednjo kmetijo, kjer je veter razkril streho hleva. »Zjutraj je tako pihalo, da nisi mogel stopiti ven. Stvari so kar letele po zraku. Pri nas smo imeli na enem delu strehe pločevinasto kritino, ki jo je vrglo na tla. Problem je elektrika, kajti voda je prišla v električno omarico. Stroje nam na srečo ni poškodovalo, kot pri sosedovih, edino kosilnico, ki ima tri tone, je obrnilo. Ne vem, kaj je bilo to včeraj pri nas, tornado?« se sprašuje Bojan Višček, ki z ženo Simon in sinom Roko skrbi za 160 glav živine. Tudi oni se ukvarjajo s pridelavo mleka. Malo se tolaži s tem, da ima poslopje vsaj zavarovano.

Pokaže nam tudi poškodovano koruzo, ob tem pa doda, da jih je lani prizadela pa toča.

Drevo skoraj padlo na hišo

Po vasi opazimo številna podrta in prelomljena drevesa. Jožetu Dolinarju je veter podrl smreko, ki je na srečo za nekaj centimetrov zgrešila hišo. »73 let sem star, pa česa takšnega kot včeraj, še nisem doživel. Že ob 4. uri zjutraj sem bil pokonci, nekaj čez 5. uro pa je začelo sunkovito pihati. Trajalo je 20 minut, pa je bilo konec. Tako močno je padal dež, malo je bilo tudi toče, da mi je voda zalila hišo. Star kostanj v vasi je povsem raztrgalo,« pripoveduje Jože, ki tudi pohvali gasilce za njihovo požrtvovalnost in pomoč ob takšnih naravnih nesrečah.

R. N., foto: R. N., P. B.

Galerija