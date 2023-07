Več poškodovanih kolesarjev, eden huje

31.7.2023 | 12:10

V sobotni prometni nesreči v Pijavicah je, kot smo že poročali, po trčenju enega od avtomobilov odbilo v hišo. (Vse tri fotografije: PGD Sevnica)

V soboto nekaj pred 19. uro so policiste obvestili, da reševalci oskrbujejo kolesarja, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči v Logu pri Žužemberku. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 62-letni moški kolesaril iz smeri Sel pri Šumberku. Pri vožnji po klancu navzdol je v ovinku izgubil oblast nad vozilom, padel in se hudo poškodoval. Okoliščine policisti še preiskujejo, so sporočili s PU Novo mesto.

Še dva padca kolesarjev

V soboto nekaj po 19. uri je v Malencah na območju Kostanjevice na Krki padla in se lažje poškodovala kolesarka. Policisti PP Krško so ugotovili, da je 20-letna kolesarka zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji izgubila oblast nad kolesom, trčila v kolesarja, ki je peljal pred njo, in padla. Oskrbeli so jo reševalci in odpeljali v bolnišnico.

O padcu kolesarja so bili sinoči nekaj pred 20. uro obveščeni tudi šentjernejski policisti. Po prvih ugotovitvah je mladoletnik kolesaril na območju Velikega Bana, kjer je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in se poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade. O ugotovitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Trčila v betonski oporni zid

V noči na soboto se je zgodila prometna nesreča v Šmarjeških Toplicah. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 27-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v betonski oporni zid. Povzročiteljica se je nesreči lažje poškodovala, oskrbeli so jo v bolnišnici. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Izsiljevanje prednosti

V soboto okoli 15. ure sta trčila avtomobila v kraju Pijavice, na cesti med Tržiščem in Mokronogom. Sevniški policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 59-letni voznik, ki je odvzel prednost 19-letnemu vozniku. Lažje poškodovana voznika in potnico iz vozila 59-letnega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Za nesrečo odgovoren motorist, tudi napihal

Črnomaljski policisti so bili v soboto okoli 17.30 obveščeni o prometni nesreči na cesti med Gabrom in Rožnim Dolom. 60-letni motorist je zaradi vožnje po levi izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 33-letne voznice. Motorist, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,43 miligrama alkohola, je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog.

Bežal, ustavil, napihal

Policisti PP Črnomelj so v noči na nedeljo na cesti med Kvasico in Črnomljem zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila VW polo. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo peljal naprej proti Kanižarici, kjer je le ustavil. Policisti so med postopkom ugotovili, da ima 61-letni kršitelj v litru izdihanega zraka 0,37 miligrama alkohola. Zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

V Mirni Peči je med 10. 7. in 20. 7. nekdo poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V objekt mu ni uspelo priti, zaradi poškodbe vrat pa je nastalo za okoli 1.000 evrov škode.

V Novem mestu je med 24. 7. in 28. 7. neznanec vlomil v nenaseljeno hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le škoda, povzročena z vlomom.

V noči na soboto je v Žužemberku nekdo skozi vrata vlomil v objekt in ukradel zlat nakit. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V kraju Lomno na območju PP Krško je med 15. 7. in 29. 7. neznanec vlomil v počitniško hišo in odnesel pralni stroj, mizo, stole, več kosov električnega rožnega orodja, kompresor, kosilnico in bakrene žlebove. Lastnike je storilec oškodoval za okoli 4.600 evrov.

Z dvorišča nenaseljene stanovanjske hiše v kraju Hom na območju Trebnjega je nekdo ukradel traktor znamke Tomo Vinković 730, modre barve, tračni obračalnik, kosilnico in cepilec za drva. Lastnika je oškodoval za okoli 6.000 evrov.

V kraju Razbore na območju PP Trebnje je med 23. 7. in 30. 7. neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel dve puški in suhomesnate izdelke. Z vlomom in tatvino je lastnike oškodoval za 3.500 evrov.

V Mrtvicah na območju PP Krško pa so v noči na minulo nedeljo neznanci z njive izkopali in odpeljali okoli 300 kg krompirja.

Pred blokom poškodovali avto

Na parkirnem prostoru stanovanjskega bloka v Šentjerneju je v noči na soboto nekdo poškodoval osebni avtomobil in povzročil za okoli 500 evrov škode.

Tihotapca iz Romunije

Policisti so na območju Čateža ob Savi v soboto ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW - dva državljana Romunije sta prevažal tri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanoma Romunije so odvzeli prostost, ju pridržali in zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Migranti

Policisti so med 28. 7. in 31. 7. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Čatež ob Savi, Slovenska vas, Bizeljsko, Podgračeno, Loče, Brežice, Perišče, Kapele, Velika Dolina, Veliki Obrež, Mostec, Jereslavec) prijeli 362 državljanov Afganistana, 99 Pakistana, 76 Maroka, 53 državljanov Bangladeša, 19 državljanov Indije, 17 Rusije, 15 Alžirije, 13 Turčije, 12 državljanov Iraka, po štiri državljane Kube, Nepala in Kosova, po tri državljane Irana, Gvineje in Sierra Leone, dva državljana Sirije in Kameruna ter po enega državljana Gambije, Eritreje, Gane, Kitajske in Ukrajine.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 28. 7. in 31. 7. posredovali v 245. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 773 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, šest nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 30 nesrečz gmotno škodo. Posredovali so zaradi 36. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, vlomov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, sprožitev signalno varnostnih naprav, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.