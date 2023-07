FOTO: Malkovec kot živa ura zgodovine - Ustreljen doma, pred ženo in tremi otroki

Andrej Lenič

Predsednica sevniške OO ZZB za vrednote NOB Vladka Blas, predsednik tržiške KO ZB Marjan Povšič in predstavnik Duletove čete Milan Baša so položili cvetje na spomenik padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja 1941 – 1945.

Janez Valant

Krmeljčan Marjan Zaman je tudi recitiral.

Milan Gorjanc

Mladi glasbeniki

Mojca Kolednik, podpredsednica Zveze koroških partizanov

Predsednica sevniške OO ZZB za vrednote NOB Vladka Blas je v Čehnarjevi dolini izročila kopijo zlate plakete ZZB NOV Vojku Smoletu, za Slobodanovo četo iz Trebnjega.

Malkovec - V partizanski muzej v Železni Kapli že skoraj obvezno vodijo tja učitelji višjih šol študente, da spoznavajo zgodovino NOB

Le za okoli 10 km je tradicionalnega pohoda od spomenika 51 padlim žrtvam za svobodo na Malkovcu, na Slančji Vrh, kjer je na pokopališču cerkve sv. Urha pokopanih šest talcev in padli partizan, pa do Čehnarjeve doline, kjer je bilo aprila 1942 tajno srečanje domačinov in partizanov, ter strmo navkreber nazaj na Malkovec, mimo Prijateljeve vile, kjer so italijanski fašisti ustrelili talce.

Da je to živa ura zgodovine, se je znova potrdilo na pohodu zadnjo sončno soboto celo tistim, ki se le redkokdaj izneverijo tej tradiciji, predvsem pa mlajšim, ki so se prvikrat pridružili pohodnikom, da bi skoraj iz prve roke zvedeli, kako se je rojeval narodnoosvobodilni boj na Malkovcu in njegovi širši okolici. O tem sta največ govorila nekdanji partizan, upokojeni polkovnik in vojaški analitik Milan Gorjanc ter Janez Valant, upokojeni podjetnik iz Kaplje vasi pri Tržišču, tudi dolgoletni uspešni predsednik KS Tržišče.

»Italijanski fašisti iz Mokronoga in Krmelja (ni bila redna vojska!) so prišli na Malkovec 2. avgusta 1942 zgodaj zjutraj. Bila je izdaja. Partizani so namreč nekaj dni prej v usnjarni v Mokronogu zaplenili veliko usnja, ga z vozem pripeljali na Malkovec in ga zakopali v Prijateljev vinograd. Usnje je bilo takrat zelo dragoceno, ker so vaški čevljarji izdelovali obutev in jo tudi popravljali. Med žrtvami je najbolj omenjen Pungerčar Janez, ustreljen na pragu domačije, vpričo žene in treh otrok. To je italijanski vojščak storil iz objestnosti, ko na vprašanje, kje so partizani, ni dobil odgovora. Najstarejši otrok – pokojni Ivan je imel 12 let. Ivan je bil član Duletove čete in je zaslužen, da vemo, kje je Čehnarjeva dolina. Naslednji dan so jih domači pokopali v skupni grob,« je obudil spomin na padle Gorjanc in predlagal, da z minuto molka počastijo še sedem Malkovčanov, ki so jih okupatorji odpeljali v Trebnje in tam ustrelili. Mladoletnega talca pa so poslali v internacijo. Italijani so 2. avgusta na Malkovcu požgali 42 hiš. V spomin na tragični dogodek je ta pohod.

Ko so pohodniki krenili proti Čehnarjevi dolini, je praporščak Duletove čete Vojko Smole na čelu kolone zapel domoljubno pesem. Trebanjec Smole ne zamudi priložnosti, da se pridruži somišljenikom, odkar so pripadniki Duletove čete obnovili hiško v Čehnarjevi dolini. Tako se imenuje po nekdanjem tamkajšnjem posestniku in mlinarju Čehnarju. Janez Valant je poudaril, da je bil glavni pobudnik za prvo srečanje domačinov in partizanov iz Duletove čete v tej dolini 15. aprila 1942 Janez Lenič. Po agitiranju na terenu se je že čez teden dni 14 domačinov odločilo za odhod v Duletovo četo, komandant katere je bil Dušan Švara – Dule. Govornik na tem zelo zaupnem srečanju v Čehnarjevi dolini je bil poznejši slovenski general in narodni heroj Stane Potočar - Lazar, s katerim je bil Švara še v bivši Kraljevini SHS v podoficirski šoli. Z obema se je Valant precej družil in sta mu veliko povedala o razmerah med NOB na tem območju. »Lazar in Dule sta bila med vojno in po njej zelo tesno povezana,« je še povedal.

V Čehnarjevi dolini so ob spremljavi mlade glasbene skupine zadonele številne partizanske in druge slovenske pesmi. Kot dobra pevka in poznavalka le-teh se je izkazala podpredsednica Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora Celovec Mojca Kolednik, ki je prišla iz Pliberka. »S tem, da smo tukaj, da se udeležujemo takšnih dogodkov, seznanjamo mladino, drugače se bo vse to trpljenje pozabilo. Pri nas imamo partizanski muzej v Železni Kapli in je že skoraj obvezno, da vodijo tja učitelji višjih šol študente, da spoznavajo zgodovino NOB. Študenti so naša najsvetlejša zvezda, ki nam daje upanje, da ne bomo omahnili.«

Med potjo so se pohodniki zaustavili tudi v Lazah, pri vikendu Janeza Kukca, podžupana sevniške občine, ki je s soprogo lepo sprejel in pogostil goste. Ti so zvedeli, da ima Kukec rojstni dan, zato so mu še zapeli in seveda voščili.

AKŽ Tržišče se je, kot že običajno, izkazal s pogostitvijo na začetku in koncu tradicionalnega pohoda. Prireditev sta KS Tržišče in KO borcev za vrednote NOB Tržišče izpeljala še v sodelovanju s Spominskim 1. dolenjskim partizanskim bataljonom, Društvom vinogradnikov Malkovec in KŠTM Sevnica.

P. P.

