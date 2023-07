Zapora odseka sprehajališča pod novo brvjo v Irči vasi - do prihodnjega maja

31.7.2023 | 11:10

Črpališče Brod (Foto: MO NM)

Novo mesto - Z današnjim dnem v Novem mestu začenjajo rekonstrukcijo črpališča Brod, zato bo izvajalec del zaprl krajši odsek sprehajališča ob črpališču pod brvjo v Irči vasi. Popolna zapora bo vzpostavljena do prihodnjega maja, v tem času pa bo obhod za pešce omogočen mimo trgovine Spar in restavracije Hiša Fink.

Prenova 40 let starega črpališča v vrednosti dobrih 920 tisoč evrov bo poleg povečanja njegovih kapacitet posegla tudi v menjavo tehnologije s sodobnejšo, prenovljeno črpališče pa bo mehansko čistilo odpadne vode iz največjega stanovanjskega naselja v Novem mestu in bo v naslednje črpališče v omrežju prečrpavalo odpadne vode več kot 5 tisoč uporabnikov, so sporočili z novomeške občine.

M. K.