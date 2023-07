Kastelic v Cremoni brez odmevnega rezultata

31.7.2023 | 08:30

Mark Kastelic iz Ivančne Gorice (Foto: arhiv DL)

Cremona - Na četrti dirki evropskega prvenstva v kartingu v razredu OK sta slovenske barve zastopala Aleksandar Bogunović in Mark Kastelic.

Dirkališče v Cremoni je gostilo četrto dirko evropskega prvenstva v kartingu, na kateri sta z licenco AMZS med 65 vozniki tekmovala tudi Aleksandar Bogunović in Mark Kastelic. Uvodne kvalifikacijske vožnje sta mlada slovenska karting upa opravila solidno in sta bila na dobri poti, da se uvrstita v nedeljski finale. Boljši od slovenske dvojice je bil Bogunović, ki se je nekajkrat približal deseterici. Kastelic pa je imel obilo smole, saj so mu kazni pobrale kar nekaj dragocenih mest ter ga potisnile po lestvici navzdol. Po končanih kvalifikacijskih preizkušnjah je Bogunović v skupnem seštevku zasedel 27. mesto s 136 točkami, Kastelic pa je bil s 95 točkami v ozadju na 61. mestu.

V nedeljski polfinalni vožnji v skupini A je bil Kastelic 33. (znova je sicer dobil kazen), kar je bilo premalo za preboj v finale. Se je pa v finale uvrstil Bogunović, ki je prav tako v skupini A polfinalno dirko končal na 13. mestu. Finalni nastop se mu ni izšel po načrtih, saj je obstal že na startu. Na koncu mu je pripadlo 33. mesto.

Finalno vožnjo je dobil Italijan Luigi Coluccio, zmagovalec dirke pa je bil Rene Lammers.

V skupnem seštevku točkovanja za evropsko prvenstvo razreda OK je Bogunović na 37. mestu, Kastelic pa zaseda 60. mesto.

Peta in hkrati zadnja dirka sezone evropskega prvenstva v kartingu v razredu OK bo od 5. do 8. oktobra 2023 v Franciacorti v Italiji.

AMZS; M. K.