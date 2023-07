Med vožnjo nanj padlo drevo

31.7.2023 | 07:00

Nazadnje (pred sinočnjo nesrečo) se je tak primer - da se je med vožnjo na avto podrlo drevo - zgodil 21. julija v Velikem Mraševem - voznica jo je odnesla z lažjimi poškodbami. (Foto: arhiv; PGE Krško)

19. julija pa je drevo padlo tudi na vozeči avto na cesti proti Gazicam, poškodovani sta bili dve osebi. (Foto: arhiv; PGE Krško)

Sinoči ob 20.52 je na cesti Bič - Žužemberk pri naselju Reber, občina Žužemberk, padlo drevo na vozeče osebno vozilo. Gasilci PGD Žužemberk so drevo odmaknili in pomagali lastniku vozila pri pritrditvi tovora nazaj na streho vozila. Usmerjali so promet in pomagali policistom na kraju nesreče. Poškodovanih ni bilo.

Razlilo se je kurilno olje

Včeraj ob 18.17 se je na Tomšičevi ulici v Trebnjem razlilo kurilno olje iz zbiralnika. Gasilci PGD Trebnje so prečrpali 300 litrov kurilnega olja in postavili pivnike. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH(ČR) na izvodu Zajčji vrh;

- od 10:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOVANJA VAS na izvodu Finki.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA, izvod Plešivica

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAD MLINI, izvod 8. VRSTNE HIŠE PRI TP.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STREŠNIK 1972;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORJE 1973.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC, izvod 1. PROTI DOBRAVI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Jerman vrh, nizkonapetostno omrežje – Stopno in Jerman vrh preko ceste, predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na Področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Blatno 2, nizkonapetostno omrežje – Smer Pišece med 8:00 in 12:00 uro in na območju TP Gornji Šentlenart, nizkonapetostno omrežje – Smer Župelevec med 12:00 in 13:00 uro; na Področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) pa na območju transformatorske postaje Brunk, nizkonapetostno omrežje – Hrušce predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.