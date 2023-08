Nad oglarski dom v Zloganjah izruvana gromozanska bukev

31.7.2023 | 13:30

Žalosten pogled na uničeno bodočo oglarsko kočo v Zloganjah - izruvana bukev je naredila svoje. (Foto: Janko Škoporc)

Sandi Andrejčič, predsednik Oglarjev iz Zloganj

Takole je izgledalo pred neurjem: dva bivalna kontejnerja in kozolček.

Letošnja kopa je dala okrog dve toni kvalitetnega oglja in zloganjski oglarji so zelo zadovoljni.

V dolinici nad vasjo se vaščani radi zberejo in družijo.

Kopa, zadaj pa objekti zloganjskih oglarjev

Zloganje - Oglarji iz Zloganja si bodo včerajšnjo nedeljo zapomnili za vse čase. Neurje, ki je zgodaj zjutraj pustošilo tudi po škocjanski občini, jim je dodobra uničilo nedokončan oglarski dom.

Izruvana gromozanska bukev je padla točno nad njihove bivalne zabojnike v naravnem amfiteatru ob gozdu nad vasjo, kjer že šest let kuhajo oglje, prostor pa je postal center dogajanja v vasi: za mlajše in starejše.

Ta objekt so do konca leta želeli postaviti pod enotno streho in komunalno urediti, da bo zakonit in lastnik ne bo imel težav. Slednje jim je v sodelovanju z Občino Škocjan že skoraj uspelo, plačati morajo še komunalni prispevek, pove predsednik oglarjev Sandi Andrejčič, a narava jim je – vsaj začasno – močno prekrižala načrte in povzročila veliko škode.

»Bila je prava katastrofa«

»Bližnji sosed me je poklical ob 7.15, da je nekaj hudo zaropotalo v dolinici. Šli smo pogledat in bila je prava katastrofa: velika izruvana bukev je padla na naša kontejnerja in enega popolnoma uničila. Tudi klopi in vse, kar smo hranili notri, je poškodovano, razbito, skratka, onemeli smo. Hitro smo odklopili elektriko. V bližini je bilo še veliko podrtega drevja, očitno je šel ta vrtinec prav tam skozi,« pripoveduje Andrejčič.

Nekaj pridnih vaščanov se je po umiritvi vremena najprej lotilo prekrivanja streh po stanovanjskih hišah in gospodarskih poslopjih, saj je bilo kakih 150 kvadratnih metrov streh razkritih. Šli so od hiše do hiše. »Škocjanski gasilci so imeli preveč dela drugod po občini, nismo čakali nanje,« pripoveduje Andrejčič.

Nato se je skupina kakih 15 vaščanov lotila še čiščenja uničenega oglarskega doma v dolinici nad vasjo. Prijeli so za motorne žage in druga orodja, eden je prišel z gozdarskim vitlom in bukev so razžagali in pospravili, s korenino vred. Takrat se je prava škoda šele pokazala.

Jeseni nova kopa

»Lastnik bukve nam je dobro polovico lesa daroval za naslednjo kopo in ker imamo nekaj lesa še od prej, resnično načrtujemo, da bomo jeseni, po trgatvi, postavili še eno kopo. In tudi tako morda z ogljem zaslužili še kak evro, ki nam bo prišel še kako prav pri obnovi objekta in postavitvi strehe. Svojih načrtov namreč nismo opustili, ampak si bomo resnično prizadevali, da projekt kljub tej naravni katastrofi izpeljemo do konca leta,« je povedal predsednik oglarjev iz Zloganj.

Skušali bodo dobiti kako sponzorsko pomoč, sicer pa bodo les za ostrešje prispevali člani društva, pridno pa že pridobivajo tudi potreben material za obnovo poškodovanih kontejnerjev. K sreči so oglje od zadnje, šeste kope, ki so jo kuhali konec letošnjega maja, imeli spravljenega na suhem, po domovih, in ne v oglarski koči, kjer bi se zmočilo in uničilo. Večino pa so ga tako že prodali, saj gre zaradi visoke kvalitete tudi med gostinci za med, pove Andrejčič. Letos so pridelali okrog dve toni oglja in so zadovoljni.

Moč narave je zloganjske oglarje presenetila, a ni jih ustavila. »Streha bo stala do konca leta. Je nujna, saj je treba objekt res kvalitetno pokriti in zapreti, da ne bo vanj zacejalo, ter da bo zaščiten pred glodavci. Obenem pa bomo pod streho pridobili shrambo za vaške klopi, orodje, žaklje oglja, itd., spodnji prostor pa bo na voljo za druženje. Prepričan sem, da nam bo s skupnimi močmi uspelo,« še pove Sandi Andrejčič.

Besedilo in foto:L. Markelj