Zastoj srca usoden

30.7.2023 | 18:45

Dolenjski gasilci danes ne odstranjujejo le podrtih dreves po jutranji nevihti in pokrivajo poškodovane strehe, tudi na cestah imajo delo. Tako je denimo nanos blata na cesti Trebnje - Šentlovrenc onemogočal varno vožnjo. Očistili so jo skupaj z domačini tega dela Velike Loke. (Foto: PGD Velika Loka)

Gasilci ob celodnevnem odstranjevanju posledic jutranjega neurja na srečo ostalega dela niso imeli veliko, nekaj pa vendarle - tudi takšnega z najslabšim možnim zaključkom. Ob 11.46 so tako v Škocjanu posredovali gasilci PGD Škocjan in zaradi zastoja srca oživljali osebo kot prvi posredovalci AED do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Oseba je žel preminula, med drugim poročajo s centra za obveščanje.

Zagorel avto

Ob 9.10 je v naselju Vir pri Stični, občina Ivančna Gorica, zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Stična so požar omejili in pogasili.

NEURJE - DOLENJSKA

Ob 5.21 je neurje, kot smo tudi s fotografijami že poročali, z močnim vetrom in dežjem zajel občine Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno, Škocjan, Šmarješke Toplice in Šentjernej. Na območju šestih občin so na centru za obveščanje zabeležili petdeset prijav podrtega drevja in razkritih streh stanovanjskih in gospodarskih objektov ter izpadov oskrbe električne energije. Aktivirali so sedemnajst krajevno pristojnih Prostovoljnih gasilskih društev, ki so ves dan odstranjevala podrto drevje in prekrivala razkrite objekte.

NEURJE - POSAVJE

Ob 6.10 je neurje zajelo Posavje. Na ceste se je podrlo več dreves, katera so odstranili delavci cestnega in komunalnega podjetja. Močan veter je razkril več streh na stanovanjskih in gospodarskih objektih, posredovali so gasilci PGD Videm ob Savi, PGD Krško, PGD Tržišče, PGD Prekopa, PGD Smednik in PGE Krško.

Vremenska napoved

Zvečer bodo še posamezne nevihte, nato se bo ozračje umirilo. Zjutraj bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod delno jasno. Ponekod po nižinah bo megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo povečini sončno, več oblačnosti bo na Gorenjskem in Koroškem. Popoldne bo na severu nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo na severu nastale plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije in v drugem delu noči ponehale. V sredo bo dopoldne suho, popoldne bodo nastale posamezne plohe

M. K.