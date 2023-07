Nov uspeh novomeške ortopedije - Zjutraj z obrabljenim kolkom v bolnišnico, popoldne z umetnim doma

30.7.2023 | 20:00

Ortoped Gregor Kavčič, vodja ortopedskega oddelka v Splošni bolnišnici Novo mesto (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Oddelek za ortopedsko kirurgijo Splošne bolnišnice Novo mesto, ki že vrsto let zaznava uspehe in dosežke, je konec preteklega meseca postavil še en mejnik v slovenskem zdravstvu. Vodja oddelka, priznani ortoped Gregor Kavčič, je opravil endoprotezo kolka (menjavo kolka) v okviru enodnevne obravnave. Miha Srebrnjak iz Smolenje vasi je bil v bolnišnico sprejet zjutraj na dan operacije in bil popoldne, manj kot deset ur po sprejemu v bolnišnico, že odpuščen v domačo oskrbo.

Pravi, da je zelo hvaležen dr. Kavčiču in celotni ekipi, ki je tako vrhunsko izpeljala vse skupaj in mu omogočila, da je tako hitro šel domov. »Po operaciji nimam nobenih težav, okrevanje poteka nad pričakovanji,« zadovoljno pove in doda, da je lahko kmalu po operaciji že brez bergel hodil na kratke razdalje. »Popolnoma sem zaupal dr. Kavčiču pa tudi izpolnil vse, kar mi je naročil pred operacijo, na primer, da okrepim mišice,« pristavi.

Mojca Žnidaršič