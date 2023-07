Prisrčno slovo od dolgoletnega šmihelskega župnika g. Igorja Stepana

30.7.2023 | 14:00

G. Igor Stepan je v slovo vsakemu faranu stisnil roko ob odhodu od nedeljske maše.

Šmihelski farani so se dolgoletnemu župniku g. Igorju Stepanu zahvalili za marsikaj.

Pogostitev pred cerkvijo

Prenovljena šmihelska cerkev z novim zvonikom

G. Štefan Hosta (na sliki) bo nasledil g. Igorja Stepana. (Foto: osebni arhiv)

Novo mesto - Z avgustom bo več premestitev duhovnikov v slovenski Cerkvi, med drugim tudi v novomeški škofiji. Na današnjo nedeljo je tako marsikje pri mašah potekalo slovo od »starih« župnikov, ki odhajajo na kako drugo faro, prihajajo pa novi.

Med drugim se je danes v Župniji Novo mesto – Šmihel od faranov poslovil dolgoletni župnik g. Igor Stepan, Belokranjec po rodu, ki je novo mašo bral leta 2001 v Črnomlju, kot kaplan je nekaj časa deloval v Ribnici in Škofji Loki, ter kot župnijski upravitelj pri sv. Vidu nad Cerknico, februarja 2006 pa je prišel v Novo mesto.

Po 17 letih in pol v šmihelski župniji je pravi čas za spremembo, tako zame kot za cerkveno občestvo, je ganjeno dejal v nagovoru in poudaril, da je v vseh teh letih tu doživel veliko lepega in dobrega in da mu pri srcu ni zdaj prav nič lahko. A življenje so srečevanja in slovesi, in tokrat je bil čas za slednje.

Vsem se je zahvalil za sodelovanje, pomoč in pozornosti. Povedal je, da se je tudi zato, ker je župnija bila povezana, tako duhovno kot sicer, dalo marsikaj narediti. V vseh letih je bilo čutiti močno versko bogato življenje, saj je tudi sam vzpostavil kar nekaj novih skupin in vpeljal kake nove »običaje«, npr. praznovanje župnijskega dne ob godu sv. Mihaela, vsako prvo nedeljo po maši pogostitev in klepet faranov, itd., obenem pa je župnija tudi gospodarsko zelo napredovala. Skrbel je za obnovo župnijske cerkve, ki je lani dobila novo fasado in nov zvonik, ter za podružnice.

Besede zahvale in pohvale

Tokratna nedeljska maša je bila zaradi slovesa župnika g. Igorja Stepana, ki 1. avgusta odhaja v župnijo Toplice, Soteska in Poljane – Dolenjske Toplice, še posebej slovesna. S čudovitim petjem se je izkazal župnijski pevski zbor in počastil priljubljenega župnika. Z besedami zahvale, rožicami in darili so se od njega poslovili mladi veroukarji, člani zakonske skupine, Župnijskega pastoralnega sveta, gospodarskega sveta in drugi. Tudi sam je vsakomur ob koncu maše stisnil roko ob odhodu iz cerkve in rekel kaj lepega, farani pa so se zunaj še radi zadržali ob dobrotah in poklepetali z njim. Kot so povedali, ga odlikujejo pomembne lastnosti, kot so prijaznost, dostopnost, preprostost, dobrota, itd.

Nov župnik g. Štefan Hosta

»Imejte radi novega župnika, pomagajte mu in sodelujte z njim, kot ste z mano. Tega bom najbolj vesel,« je dejal zbranim za slovo.

V Župnijo Novo mesto – Šmihel 1. avgusta prihaja g. Štefan Hosta, Šentjernejčan po rodu, ki se je vrnil s študija v Rimu, kot kaplan pa ostaja lanski novomašnik g. Janez Meglen. Slednjemu se je g. Stepan še posebej zahvalil za pomoč, saj je bil sam dosti zaposlen še tudi kot ekonom novomeške škofije.

Besedilo in foto: L. Markelj

