FOTO: Gasilci po jutranji hudi uri: Smo na terenu, bodite strpni, pridemo tudi do vas ...

30.7.2023 | 12:00

PGD Mirna - več fotografij spodaj v fotogaleriji

Današnja jutranja nevihta, ki jo je Stojan Škoda ujel v Krškem proti Gorjancem. (neurje.si)

PGD Volčje Njive

V zgodnjih jutranjih urah se je čez Slovenijo pomaknila hladna fronta, ki je s seboj prinesla padavine in krajevne nevihte. Prehod fronte so v zahodnem in južnem delu Slovenije spremljali lokalno močnejši nalivi in sunki vetra, ponekod je padala tudi drobna toča.

Najmočnejše nevihte so, kot smo že poročali, prešle severni del Dolenjske. Iz občin Mokronog-Trebelno, Mirna Šmarješke Toplice in Škocjan poročajo o podrtih drevesih in odkritih strehah, medtem ko vreme drugod po Sloveniji, kot poročajo na FB Meteoinfo Slovenija, tokrat ni povzročalo večjih nevšečnosti in škode.

Po prehodu jutranjega nevihtnega sistema se je ozračje v večjem delu Slovenije umirilo, marsikje se je tudi zjasnilo. A popoldne je, kot napovedujejo tudi na omenjenem profilu, spet pričakovati več oblačnosti ter nastanek krajevnih ploh in neviht, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Nevihte bodo nastajale nad hribovitimi predeli ob meji z Avstrijo ter se nato z višinskim severozahodnikom pomikale proti jugovzhodu. Ob veliki nestabilnosti ozračja se lahko spet pojavijo močni sunki vetra, nalivi in toča, a tako obsežnih in silovitih neurij, kot smo jih bili deležni v preteklih tednih, vseeno ni za pričakovati.

Gasilci: Delamo, pomagamo, sporočite, kje nas še potrebujete ...

Današnja intervencija še poteka, medtem poročajo na FB profilih dolenjskih gasilskih društev, ''... naši gasilci so na terenu in pomagajo, kolikor lahko. Tako da prosimo vse, ki imajo škodo na objektih, podrta drevesa, BODITE STRPNI, NAŠI GASILCI BODO PRIŠLI TUDI DO VAS (ne moremo biti na več krajih naenkrat),'' med drugim dodajajo in pozivajo ljudi - če kdorkoli še potrebuje njihovo pomoč, naj jih obvesti!

M. K.

