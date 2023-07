FOTO: Kombi zdrsnil pod cesto; nesreči z motorjem in traktorjem

30.7.2023 | 09:00

Kombi pod cesto (Fotografije: PGE Ribnica)

Ribniški gasilci so posredovali po prometni nesreči v bližini Turjaka, kjer je kombinirano vozilo zdrsnilo pod cesto. Pomagali so pri oskrbi lažje poškodovanega voznika ter dvignili vozilo nazaj na cesto.

Poškodovan motorist ...

Včeraj ob 17.26 sta na cestnem odseku Gaber - Rožni Dol, pri odcepu za naselje Potoki v občini Semič, trčila osebno vozilo in motorist. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na motorju, pomagali policistom pri usmerjanju prometa in reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj , ki so poškodovanega motorista oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

... in traktorist

Ob 15.30 se je v naselju Peščenik, občina Ivančna Gorica, med mulčenjem prevrnil traktor. Gasilci GB Ljubljana in PGD Stično so mulčar in traktor potegnili na cesto. V nesreči se je poškodoval traktorist, ki je bil prepeljan v UKC Ljubljana.

M. K.