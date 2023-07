Zaščita rastlin - Kako ukrepati po toči in v vročini

29.7.2023 | 16:00

Andreja Peterlin: »Vendar se bomo morali zavedati, da bodo neurja postala stalnica naših toplih poletij, če ne bomo ničesar spremenili pri odnosu do narave.«

Novo mesto - Zadnja leta se kmetje in vrtičkarji spoprijemajo z res skrajnimi vremenskimi razmerami, bodisi je to toča, ki nas spremlja tudi letos zadnje dni, ali suša. Kako zaščititi fižol, čebulo, zelje, zeleno, peteršilj in druge rastline na njivi in vrtu po neurju je zato v teh dneh ena glavnih skrbi pridelovalcev.

Kot pravi Andreja Peterlin, svetovalka za varstvo rastlin, iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, lahko pridelovalci rastline že preventivno zaščitijo s t. i. biostimulatorji in jih tako pripravijo na skrajne vremenske razmere ali pa ta sredstva uporabijo po toči ali povečanem pojavu bolezni.

Pripravki z algami za preventivo in zaščito po toči ali pojavu bolezni – Andreja Peterlin: Pri škropljenju je pomembno, da ima rastlina dovolj listov – Odstranimo poškodovane plodove in liste, da pospešimo nastanek novih – S pridelavo bolj eksotičnih rastlin se lahko začnejo pojavljati novi škodljivci

M. Luzar