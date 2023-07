Danes še lepo vreme, jutri spet močnejše nevihte

29.7.2023 | 14:10

Zlovešče nebo ob nevihtah (Foto: arhiv DL)

Bolj stabilnega vremenskega dogajanja, vsaj takega, ki bi res spominjal na poletje v pravem pomenu besede, še ni na vidiku. Agencija RS za okolje (Arso) namreč tudi za naslednje dni spet napoveduje burnejše vreme.

Po mirnejšem koncu tedna so kraji v severozahodni Sloveniji že lahko deležni kakšne plohe. Sicer bo še sledil sončen dan, popoldne in zvečer pa bodo posamezne plohe in nevihte nastale v notranjosti države. Pogostejše bodo v Alpah, so navedbe Arsa.

Jutri preobrat

Agencija za jutri napoveduje, da bo na vreme pri nas vplivala višinska dolina s hladnim zrakom. "Ob njeni prisotnosti bo ozračje močno nestabilno. V noči na nedeljo se bodo padavine v krajih severno in zahodno od nas krepile in se postopno razširile tudi nad severozahodno Slovenijo. V nedeljo zjutraj ali dopoldne bodo nevihte od severozahoda zajele večji del države. Pričakujemo tudi močnejše nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra ter tudi točo. Dopoldne lahko ob nevihtah ob morju zapiha tudi močan veter severnih smeri (tramontana)," se glasi njihovo svarilo.

Kaj sledi?

V nedeljo popoldne bodo padavine postopno slabele in se umikale iznad naših krajev. Kljub temu bodo še nastale posamezne plohe ali nevihte. Tudi v prihodnjem tednu se vreme ne bo ustalilo. V ponedeljek bodo krajevne padavine predvsem v severni Sloveniji, ostale dni pa tudi drugod.

M. K.