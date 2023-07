FOTO: Trčila na cesti, enega odbilo v hišo

29.7.2023 | 18:50

Po trčenju je avto odbilo v hišo. (Foto: PGD Sevnica)

PGD Sevnica

Ribniški gasilci pa so se danes ubadali s pozabljeno hrano na štedilniku. (Foto: PGE Ribnica)

Danes ob 15.14 sta v kraju Pijavice, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Po trčenju je eno od vozil odbilo v stanovanjski objekt. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili poškodovance iz vozila, nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri oskrbi poškodovancev, odklopili akumulatorje na vozilih, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter nudili pomoč policiji in vlečni službi. Reševalci NMP Sevnica so poškodovane osebe prepeljali v SB Novo mesto.

Gasili zapuščeno hišo ...

Sinoči ob 19.52 je v Ulici kozjanskih borcev v Brežicah zagorel zapuščeni objekt. Posredovali so gasilci PGD Brežice in Brežice okolica, tudi danes dopoldne, ko je na pogorišču ponovno zagorelo.

... in zažgano hrano

Ob 11.41 je v Gornjih Lepovčah v Ribnici, zaradi pozabljene hrane na štedilniku gorelo v kuhinji. Gasilci PGD Ribnica so odstranili zažgano hrano in kuhinjske elemente, s termovizijsko kamero pregledali okolico in odklopili elektriko ter prezračili prostore. Poškodoval se ni nihče.

