Gasilci še vedno odstranjujejo podrta drevesa; požar v kleti

28.7.2023 | 18:30

Foto: PGE Ribnica

Danes ob 15.49 je na cesti pri Vranovičih v občini Črnomelj podrto drevo oviralo promet. Odstranili so ga gasilci PGD Vranoviči.

Ob 12.53 pa je v naselju Breže, občina Ribnica, drevo nevarno viselo nad bencinsko črpalko. Drevo so požagali in odstranili gasilci PGD Ribnica.

Prometna nesreča

Ob 6.12 sta na stari cesti Grosuplje–Ivančna Gorica v naselju Peščenik, občina Ivančna Gorica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Stična in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nudili pomoč reševalcem NMP in nevtralizirali razlite tekočine.

Požar v kleti



Ob 16.48 je v Smolenji vasi pri Novem mestu gorel karton in ostala navlaka v kletnih prostorih stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Smolenja vas in Šmihel pri Novem mestu so požar pogasili, prezračili in s termo kamero pregledali prostore. Požar ni povzročil škode.

M. K.